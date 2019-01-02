İnternet’in İyi Yüzlerinden Bir Yer: mucerret.com

İnternet’in İyi Yüzlerinden Bir Yer: mucerret.com

İnternet’in İyi Yüzlerinden Bir Yer: mucerret.com

02.01.2019 - Bilal Can
İnternet’in İyi Yüzlerinden Bir Yer: mucerret.com

Sanal dünyanın sanal, soğuk fakat renkli dünyasında gezinirken sıklıkla takip etmeye çalıştığınız yerler var mıdır bilmiyorum. Fakat benim var. Sık kullananlara eklediğim, gün içinde iş yoğunluğundan arta kalan zamanlarda takip etmeye çalıştığım, yazılarını okumaya gayret gösterdiğim isimler, durumlar, konular, başlıklar ve web siteler var. Bunun için bir çetelem yok, haber, kültür sanat, edebiyat, sosyoloji, tarih, dış politika biraz müzik. Spor yok…

Mümkün mertebe gündeme, hale ve ahvale dair sosyal medya haricinde direkt olarak bağlandığım yerlerdir bunlar. Sosyal medyanın iyinin kötünün ayırt edilmediği bir çöplüğe dönüştüğü bu günde sonun artık nereye varacağını kestiremiyorum.

Takip etmeye çalıştığım web sitelerden birine yakın zamanda yenisini ekledim: mucerret.com

Temiz yayıncılık, tematik çalışmaları, rahatsız etmeyen ara yüzü ile iyi işler yapmaya çabalayan isimlerden oluşan bir yazar kadrosu mevcut.

Medya Sanat Merkezi’nin dijital platformu olduklarını söyleyen ekip, güzel ve temiz yayıncılık yaptıkları için tebrik ve teşekkürü hak ediyor.

Kitaphaber.com olarak “vatan millet mücerret” sloganıyla yayına başlayan mucerret.com’a başarılar dileriz.

Link: http://www.mucerret.com/

Bilal Can - 02.01.2019
Etiketler : Kara Tahta mucerret.com

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Bilal Can Hakkında

Bilal Can

Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede "Mustafa Kutlu Öykücülüğünce Mekân: Bir Edebiyat Sosyolojisi" teziyle tamamladı. Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri bir çok dergide yer aldı. Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer alıyor ve 2012 yılından beri Kitaphaber.com.tr nin editörlüğünü, 2015'ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor. 

twitter: @bilalcan1

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