İnternet’in İyi Yüzlerinden Bir Yer: mucerret.com

Sanal dünyanın sanal, soğuk fakat renkli dünyasında gezinirken sıklıkla takip etmeye çalıştığınız yerler var mıdır bilmiyorum. Fakat benim var. Sık kullananlara eklediğim, gün içinde iş yoğunluğundan arta kalan zamanlarda takip etmeye çalıştığım, yazılarını okumaya gayret gösterdiğim isimler, durumlar, konular, başlıklar ve web siteler var. Bunun için bir çetelem yok, haber, kültür sanat, edebiyat, sosyoloji, tarih, dış politika biraz müzik. Spor yok…

Mümkün mertebe gündeme, hale ve ahvale dair sosyal medya haricinde direkt olarak bağlandığım yerlerdir bunlar. Sosyal medyanın iyinin kötünün ayırt edilmediği bir çöplüğe dönüştüğü bu günde sonun artık nereye varacağını kestiremiyorum.

Takip etmeye çalıştığım web sitelerden birine yakın zamanda yenisini ekledim: mucerret.com

Temiz yayıncılık, tematik çalışmaları, rahatsız etmeyen ara yüzü ile iyi işler yapmaya çabalayan isimlerden oluşan bir yazar kadrosu mevcut.

Medya Sanat Merkezi’nin dijital platformu olduklarını söyleyen ekip, güzel ve temiz yayıncılık yaptıkları için tebrik ve teşekkürü hak ediyor.

Kitaphaber.com olarak “vatan millet mücerret” sloganıyla yayına başlayan mucerret.com’a başarılar dileriz.

Link: http://www.mucerret.com/