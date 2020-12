İstanbul Konuşmaları: Mustafa Kutlu’nun İstanbul’u

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı moderetörlüğünde devam eden Çevrimiçi Söyleşiler kapsamında bu hafta Mustafa Kutlu’nun İstanbul’u konusu Bilal Can’ın konuk olduğu programda konuşuldu.

Günümüz Türk Hikâyeciliğinin kilometre taşralarından biri olan Mustafa Kutlu üzerine yazmış olduğu Kentle Kavga: Mustafa Kutlu Öykücülüğünde Mekân adlı eseri bağlamında İstanbul’u anlatan Bilal CAN, Mustafa Kutlu’nun kent ve şehir düşüncesi eksenine İstanbul’una değindi. Kutlu’nun eserlerinde iki temel mekânın olduğunu aktaran Can, taşra ve merkez. Taşra’nın herhangi bir adı yokken merkezin adı İstanbul’dur her daim ve göçler sürekli bir biçimde taşradan merkeze doğru yapılmaktadır.

Mustafa Kutlu’nun İstanbul üzerine iki temel yaklaşımı söz konusudur. Birincisi kent bağlamında ikincisi de şehir bağlamındadır. Kent bağlamında olan modernizm ekseninde değerlendirilirken şehir ekseni daha çok gelenek ile bağlantılıdır. Kutlu’nun İstanbul’a bakışı geleneksel şehir bağlamandadır. Kenti, kentle birlikte ortaya çıkan yozlaşmayı, bozulmayı, yabancılaşmayı eleştirir. Hemen hemen bütün eserlerinde İstanbul’un resimlerini görmek mümkündür.