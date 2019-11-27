İstanbul’un 100 Sultan Abdülhamid Eseri

Üç kıtanın son hükümdarı olan Sultan II. Abdülhamid Han, 20.yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti’nin kaderini belirleyen olaylara ve hamlelere imza attı. Sultan 2.Abdülhamid, dönemi itibari ile ülkenin iç siyasetindeki tartışmalar ve ülkeler arası çıkar mücadeleleri ile iştigal iken bunun yanında ülkenin kalkınmasına, reformlara, yatırımlara önem vermiş; yapmış olduğu reformlarla çağı yakalamaya çalışmış ve adından çokça zikredilmiştir. Osmanlı coğrafyasının her köşesine eserler bırakmış olan Sultan Abdülhamid, yaptırmış olduğu ya da ihya ettirdiği cami, medrese, mektep, hastane, çeşme, köprü ve suyolu gibi mimari eserlere şahsi servetinden de katkı sağlamıştır.

Sultan II. Abdülhamid, günümüzde devam eden birçok müessesenin kurulmasını sağlamış ve döneminde eğitim, ticaret, sanayi, sağlık, ziraat ve hayır kurumları açmıştır. İstanbul’ un Fatihi olan Fatih Sultan Mehmet ‘in vakfiyesinde belirttiği “Hüner bir şehri bünyad etmektir, reaya kalbin abad etmektir” sözünden ve izinden giden II.Abdülhamid Han devletin başşehri, dünya küresinin mücevher beldesi İstanbul’u, döneminde eserleri, projeleri ve hizmetleriyle parlayan yıldız haline getirmek için mücadele etmiştir. Sultan II.Abdülhamid’in İstanbul’a ve devletin dört bir yanına eğitim, kültür, sanat, mimari, askeri, sağlık, iktisat, bilim ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği yenilik ve hizmetlerle,Osmanlı Devletini dünya arenasında yeniden itibarlı hale getirmiştir. Osmanlı padişahları, İstanbul’u devletin aynası ve vitrini olarak görerek her dönemde devletin payitahtı olan İstanbul’a ayrı bir önem vermişlerdir. Şehr-i İstanbul’un sevdalısı olan Sultan II.Abdülhamid ise mevcut düzensizliğin önüne geçip yeni yatırımlar yaparak can çekişen şehre yaşanırlılık kazandırmak istiyordu.

Eserin içeriğine bakıldığında yalın, akıcı bir dil üslup kullanılmıştır. Ayrıca eserde anlatımı kuvvetlendirmek ve canlı tutmak adına çeşitli fotoğraflardan ve Yıldız Fotoğraf albümünden çok miktarda istifade edilmiştir. Sultan II.Abdülhamid’in fotoğraf arşivi, 962 albüm içerisindeki 38.599 fotoğraf koleksiyonu ile sadece İstanbul için değil, dünya için de mühim bir fotoğraf albümü vasfı taşımaktadır. Eserin ilk bölümünde mimari yapılardan; cami, türbeler, çeşmeler, anıtlar, saat kuleleri, kütüphaneler, müzeler, ticaret odaları, nezaretler, bankalar, köşkler, kışlalar örnekleri üzerinde anlatımlar sunulmuştur. İkinci bölümde su hizmetlerinden; su terfi istasyonları, su şirketleri, su terazilerinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölüm olan Sanayi Hizmetleri kısmında ise Kâğıt fabrikası, Kibrit Fabrikası, İplik Fabrikası, gazhanelerden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde Ulaşım Hizmetleri yani tren garları, iskelelerden, liman ve rıhtımlardan, dalgakıranlardan bahsedilmiştir. Beşinci bölüm olan sağlık ve sosyal hizmetler kısmında; hasta bakım kurumları, tedavihaneler, hastahaneler den bahsedilmiştir. Altıncı kısımda eğitim hizmetleri; mektepler, üniversiteler, idadiler, tıbbiye ve askeri kurumlar dan bahsedilmiştir. Eserin son bölümünde ise projelerinden bahsedilmiştir. Meydan projeleri, tüp geçit projeleri, köprü projelerinden, demiryolu projelerinden bahsedilerek, nihayete erdirilmiştir. Sultan Abdülhamid Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’u,marka şehir haline getirmek için dünyanın önde gelen mimarlarına ve şehir plancılarına İstanbul ile ilgili projeler çizdirmiştir.. Bu durum kendisinin sanata, mimariye ne kadar ilgi ve önem verdiğini gözler önüne sermektedir. Günümüz İstanbul’unda ki 68 askeri yapıdan 37 tanesi 2. Abdülhamid Han’ın eseridir. Sultan Abdülhamid Han’ın, İstanbul’da inşa ettirdiklerinin yanı sıra ihya ve tamir ettirdiği yapılarla bizlere 1552 eser miras bıraktığından bahsedilmektedir. Bu eserlerden bir kısmı yıkılmış, bir kısmı dönüştürülmüş, bazısı da kuruluş amacına uygun bir şekilde günümüzde de hizmet vermektedir.

İstanbul’un 100 Sultan Abdülhamid Eseri

İbrahim Akkurt

Kültür A.Ş. Yayınları

1.Baskı

250 Sayfa