İtibar Dergisi 84. Sayısı Yayımlandı

İtibar, 84. sayısı olan Eylül sayısında Hüseyin Su ve Furkan Çalışkan ile yapılmış iki söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Mustafa Ruhi Şirin’in “Yıkılır mı Amerika?” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Mustafa Muharrem’in “Böyle”, Mustafa Akar’ın “Bildirimler” ve Raşit Ulaş’ın “Yirmi Birinci Asırda Bir Yörük Söylencesi” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise İsmail Kılıçarslan, Beyzanur Turcihan, Büşra Yavuz, Nadir Aşçı, Rıdvan Tulum, Enes Kılıç, Burhan Sakallı, Adem Yazıcı, Eray Sarıçam, Mehmet Burak, Harun Yakarer, Berker Yörgüç, Bayram Zıvalı, Vahide Mutu, Abdulhâlik Aker, Aynur Dilber ve Ali Oturaklı.

İtibar’ın Eylül sayısının öykü sayfalarında Handan Acar Yıldız’ın “Esaret Tutkusu”, Hüseyin Ahmet Çelik’in “Kontrol Noktası”, Fatma Nur Yılmaz’ın “Yalnız Yıldız” ve Hatice Şimşek’in “Tek Kurşun” isimli öyküleri bulunuyor.

Hüseyin Su ve Furkan Çalışkan Söyleşileri

İtibar’ın Eylül sayısında Hüseyin Su ile Hatice Ebrar Akbulut konuşmuş. Su, “Gerçek uyumsuz doğal bir acemi, sahte uyumsuz kurnaz bir ustadır” diyor. İkinci söyleşimizde Suavi Kemal Yazgıç sormuş, Furkan Çalışkan cevaplamış. Çalışkan, “İyi şiirin okuru değil, kader ortakları olur” diyerek önemli bir noktaya temas ediyor. M. Fatih Andı, “Düne Çocukluk Penceresinden Bakmak” başlıklı yazısıyla aramızda. Sadık Koç, “Şehirde Çocuk Olmak” üzerine bir yazı kaleme aldı. Gökhan Ergür, “Yol Bize Ne Söyler?” diye soruyor. Necdet Subaşı, “Dipnotlu Hikâye” başlıklı yazısıyla dergimize kıymet katıyor. Yunus Emre Özsaray, “Meşrutiyet’te Boykot ve Edebiyat” konusuna eğiliyor. Raşit Ulaş, “Ben’den Biz’e Furkan Çalışkan Şiiri” başlıklı yazısıyla aramızda. Bu sayıda kitap tahlili bölümümüz de son derece zengin. Ahmet Edip Başaran, Furkan Çalışkan’ın “Türkiye Saati”, Necip Tosun, Ayşe Kara’nın “İstanbul’un Çağrısı”, Rıdvan Tulum, Gökhan Duman’ın “11. Peron” ve Furkan Çalışkan, Salim Nacar’ın “Bütün Olup Bitenler Hakkında” adlı kitaplarını değerlendirdi.