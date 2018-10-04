İtibar Dergisi 85. Sayısı Yayımlandı

İtibar, 85. sayısı olan Ekim sayısında Emin Nedret İşli ve Suavi Kemal Yazgıç ile yapılmış iki söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Mehmet Narlı’nın “Özler” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Berat Demirci’nin “Şirketten Etiketli Dünya Maketine Karşı Okuduğum Firketeli Manzumedir”, Tuba Kaplan‘ın “Kaçış Hakkı” ve Mustafa Muharrem’in “Ağustos Düşünceleri” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Mustafa Ruhi Şirin, Samed Karataş, İsmail Kılıçarslan, Serap Kadıoğlu, Süleyman Unutmaz, Cevat Akkanat, Said Yavuz, Muzaffer Serkan Aydın, Soner Karakuş, Emel Özkan, Enes Talha Tüfekçi, Melih Tuğtağ, Muhammet Mücahit Yılmaz, Seyyid Ensar, Cengizhan Konuş, Zeynep Tuğçe Karadağ, Yunus Emre Aklıbaşında, Mehmet Fatih Öz, Tayfun Doğan ve Yunus Karadağ.

İtibar’ın Ekim sayısının öykü sayfalarında Handan Acar Yıldız’ın “Açık Unutulmuş Mikrofon”, Ayşegül Genç’in “Eski Toprak”, Yunus Develi’nin “Gözden Düşen”, Mustafa Özel’in “Şıh” ve Mustafa Nezihi Pesen’in “Acı Çay” isimli öyküleri bulunuyor.

Emin Nedret İşli ve Suavi Kemal Yazgıç Söyleşileri

İtibar’ın Ekim sayısında Emin Nedret İşli ile Gökhan Ergür konuşmuş. İşli, “Sahaf, kültür hazinelerini devşiren insandır.” diyor. İkinci söyleşimizde Ahmet Edip Başaran sormuş, Suavi Kemal Yazgıç cevaplamış. Yazgıç, “İnsanları fikirleriyle değil, hayatlarıyla tanıyabiliriz” diyerek önemli bir noktaya temas ediyor. Ercan Yıldırım, “Sol, Devlet, Millilik” başlıklı yazısıyla aramızda. Osman Toprak, “İki Büyük Zalim: Nemrut ile Firavun” üzerine bir yazı kaleme aldı. Gökhan Gökçek, “Bengitaş’taki Ülkü ve Milli Şuur” başlıklı yazısıyla istikrarlı yürüyüşünü sürdürüyor. Furkan Türkmen, “Said Halim Paşa Düşüncesinde Batıyla Uyum Süreci” konusuna eğiliyor. Emir Ali Çevirme, İbrahim Kalın’ın “Ben, Öteki ve Ötesi” kitabından hareketle “İslâm-Batı İlişkileri”ni yazdı. Zeynep Merdan, “Ruhça” diyor. Yıldız Ramazanoğlu, “Yerde Yeşerip Göğe Eren Aşk: Mem û Zîn” başlıklı yazısıyla aramızda. Bu sayıda kitap tahlili bölümümüz de son derece zengin. Ahmet Edip Başaran, Suavi Kemal Yazgıç’ın “Tövbe Gölgeliği”, Tuba Kaplan, Eray Sarıçam’ın “Yüzüm Şimdi Cumhuriyet”, Zeynep Acar, Meral Afacan Bayrak’ın “Mutlu Tesadüfler”, Harun Yakarer, Orhan Özekinci’nin “Sonuçlar Açıklandı” ve Mustafa Uçurum, Selma Aksoy Türköz’ün “Ölmek İçin İyi Bir Gün Değil” adlı kitaplarını değerlendirdi.