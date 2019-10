İtibar Dergisi 97. Sayısı ile Veda Sayısını Yayımladı

İtibar, 97. sayısı olan veda sayısıyla karşınızda. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okuruna veda ediyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar’ın veda sayısı, Leylâ İpekçi’nin “İtibar’ı Sırlarken…” başlıklı yazısıyla açılıyor. Usta çizer Hasan Aycın’ın çizgisini Kemal Sayar’ın “Düşerken”, Mustafa Muharrem’in “Sedef Koro”, Murat Güzel‘in “Ağaçların Diyalektiği” ve Ali Emre’nin “Mezarlıkta Büyüyen Kavvas” başlıklı şiirleri takip ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Said Yavuz, Ahmet Edip Başaran, Cafer Keklikçi, Nurullah Genç, Mustafa Ruhi Şirin, Hasan Hüseyin Çağıran, Orkun Elmacıgil, Mehmet Şeker, Tuba Kaplan, Mustafa Uçurum, Cengizhan Konuş, Ervanur Erdoğan, İsmail Aykanat, Tayfun Doğan, Abdulhâlik Aker, Yasin Onat, Tahir Çakmak ve Dilara Ayşe Akdeniz.

İtibar’ın veda sayısının öykü sayfalarında Necip Tosun’un “Kızılırmak Türküsü” ve Mustafa Nezihi Pesen’in “Beş On TL” başlıklı öyküleri bulunuyor.

Söyleşiler, Denemeler ve Kitap Tahlilleri

İtibar’ın veda sayısının söyleşi bölümünde Saadettin Acar ve Süleyman Unutmaz söyleşileri yer alıyor. İlk söyleşide Recep Terler’in sorularını yanıtlayan Acar, “Bize ümitsizlik yasak, dirilecek ve ayağa kalkacağız inşallah” diyerek önemli bir hatırlatmada bulunuyor. İkinci söyleşide Mehmet Tepe’nin sorularını yanıtlayan Unutmaz, “Şiir senden neredeyse hayatını ister. Şiiri kandıramazsın” diyerek şiirin ciddiyetini vurguluyor. Deneme ve kitap tahlili bölümleri de son derece zengin. Bekir Salih Yaman “Bir İstanbul Beyefendisi” ve Muhammed Enes Kala “Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hocanın Ardından: Son Dersi” başlıklı yazılarıyla geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Ahmet Haluk Dursun hocayı andılar. Özkan Gözel, “Özlem ve Aşk”ı anlatıyor. Kemal Sayar ve Zübeyde Çakır, “Kutlu Bir Ses, Kalbin Sesi” başlıklı ortak yazılarıyla Mustafa Kutlu’nun “Kalbin Sesi” adlı kitabına değindiler. Ümit Polat, “İbrahim Tenekeci’nin Köşesinde İnsan Olmak” başlıklı yazısında İbrahim Tenekeci’nin eserlerinde yer alan “insan” mefhumunu anlatıyor. Ercan Yıldırım, “Sahiciliği Gündeme Taşıyan Şair: İbrahim Tenekeci” başlıklı yazısında İbrahim Tenekeci’nin yeni çıkan “Tekrar Selam Ederim” isimli kitabına değindi. Furkan Çalışkan, şairlerden birer şiir seçerek yazdığı poetik incelemelerini İbrahim Tenekeci’nin “Terden Bembeyaz” başlıklı şiiriyle sürdürüyor. Hatice Ebrar Akbulut, “Kitaplarla Aramızda İnce Bir…” başlıklı yazısıyla aramızda. Gökhan Gökçek, “Türkler Yalnızca İki Devlet Kurmuşlardır” başlıklı yazısıyla önemli bir konuya değiniyor. Kitap tahlili bölümümüzde ise Mehmet Ali Yafez, Saadettin Acar’ın “Herkes İçine Baksın”, Suavi Kemal Yazgıç, Eray Sarıçam’ın “Ömrüm Yettiğince Savaş”, Tuba Kaplan, Ahmet Kekeç’in “Ulufer”, Beyzanur Turcihan, Mustafa Nezihi Pesen’in “Benden Önce Ölme”, Okan Erdağı, Yasemin Karahüseyin’in “Kör Nokta”, Harun Yakarer, İlker Nuri Öztürk’ün “Ölüm Öncesi” ve Yunus Karadağ, Burak S. Çelik’in “Barışta Elverişsiz” adlı kitaplarını değerlendirdi.