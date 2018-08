İtibar Dergisi Ağustos 2018 Sayısı Yayınlandı

İbrahim Tenekeci'nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın'ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Mustafa Akar'ın "Geçmişi Sil" isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Cahit Koytak'ın "Dil Öğrenmek", Mustafa Ruhi Şirin'in "Atların Çocuk Gibi Öldüğü Ülke" ve Said Yavuz'un "Türk Atları" başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Mustafa Uçurum, Gökhan Ergür, Seyyid Ensar, Süleyman Unutmaz, Emel Özkan, Nurettin Durman, Cevat Akkanat, Mehmet Torun, Mehmet Akif Öztürk, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Fatih Öz, Muhammed Enis Özel, Zeynep Tuğçe Karadağ, Yunus Karadağ, Tayfun Doğan, Aslı Bey, Kenan Yusuf, Semiha Velioğlu, Ahmet Yılmaz, Tahir Çakmak, Mert Mevlüt Gökçe, İsmail Aykanat ve Zülal Sema.

İtibar Ağustos sayısının öykü sayfalarında Necip Tosun'un "Kör Düşler", Yıldız Ramazanoğlu'nun "Kırmızı Küçük ve Bıçkın" ve Hacı Şaban Boztaş'ın "Er" isimli öyküleri bulunuyor.

Senem Gezeroğlu ve Özgür Ballı Söyleşileri

İtibar'ın Ağustos sayısında Senem Gezeroğlu ile Hüseyin Ahmet Çelik konuşmuş. Gezeroğlu, "İnsan, kalbinin yerini hatırlatanı ve kalbinin güzel hatırladığını sever" diyor. İkinci söyleşimizde Raşit Ulaş sormuş, Özgür Ballı cevaplamış. Ballı, "Bu ülkenin edebiyatını temellendiren bütün şair ve şiirlere bakmak gerekir" diyerek önemli bir noktaya temas ediyor. Ercan Yıldırım, "Kültürel İktidar" konusuyla ilgili yazılarını sürdürüyor. Osman Toprak, "Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın Adıyla Başlarım" diyor. Asım Öz, "Fuat Sezgin'in Mirasının Uçlarını Yakalamayı Denemek" başlıklı yazısıyla dergimize kıymet katıyor. Kemal Sayar, "Vicdan Bir Çağrıdır" diyor. Ercan Yılmaz, "Şiir Üzerine Düşünceler" başlıklı yazılarının üçüncüsüyle dergimizdeki yazılarına bir yenisini ekliyor. Yunus Emre Özsaray, "Ömer Seyfettin'de Meşrutiyet ve Balkan Savaşları" konusuna eğiliyor. Ozan Özer, "Eleştiri Kavramı ve Kavramsal Eleştiri" yazısıyla aramızda. Bu sayıda kitap tahlili bölümümüz de son derece zengin. Hatice Ebrar Akbulut, Cemile Sümeyra'nın "Derin Dalış", Zeynep Acar, Nurcan Toprak'ın "Depresyon Hırkası", Harun Yakarer, Seyyid Ensar'ın "Mağlubiyet Karinesi", Rıdvan Tulum, Orhan Özekinci'nin "Sonuçlar Açıklandı", Enes Kılıç, Dursun Göksu'nun "Tanısan Seversin", Yunus Karadağ, Ahmet Şefik Vefa'nın "Dalgınlığıma Geldi Hayat" ve Muzaffer Serkan Aydın, Ayşe Çelikkaya'nın "Açık Yara" adlı kitaplarını değerlendirdi.

