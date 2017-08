İtibar Dergisi Ağustos Sayısı Yayımlandı

İtibar, 71. sayısı olan Ağustos sayısında Handan Acar Yıldız ve Mustafa Çiftçi ile yapılmış iki söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Said Yavuz’un “Poetika” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Mustafa Muharrem’in “Çakı”, Mehmet Şamil’in “Rh Pozitif Kahır” ve Raşit Ulaş’ın “Ömer’lerin Gidişi Üzerine” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Orkun Elmacıgil, Enes Talha Tüfekçi, Hasan Hüseyin Çağıran, Adem Yazıcı, Mehmet Doruk Kandemir, Muhammed Enes Kala, Seyyid Ensar, Abdullah İlhan, Zeynep Kot Tan, M. Tarık Şahin, Semra Saraç, Gülsüm Esen, Osman Bulut, Cevat Akkanat, Rıdvan Tulum, Yasin Onat, Mustafa Yıldırım, Ahmet Yılmaz, Arif Mete, Bayram Zıvalı, Murat Altın, Can Acer, Ömer Faruk Topçu, Ömer Faruk Yasin, Aslı Bey, Tahir Çakmak, Güven Adıgüzel ve Harun Yakarer.

İtibar Ağustos sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Sibel Eraslan’ın “Erguvanlar Yandığında”, Güray Süngü’nün “Bir Alın Yazısı Gibiydi Kuruyan Yapraklar Onda”, Muhsin Macit’in “Dünya Hâli”, Aynur Dilber’in “Dünyanın Son Harikası”, Neslihan Soydaş’ın “İcâbet”, Silvan Alpoğuz’un “Köpekler Gibi Sevmek” ve Fatma Balcı’nın “Uyurgezer Rüzgâr” isimli öyküleri bulunuyor.

Handan Acar Yıldız ve Mustafa Çiftçi Söyleşileri

İtibar’ın Ağustos sayısında Handan Acar Yıldız ile Senem Gezeroğlu konuşmuş. Yıldız, “Hissetmek anlamaktan üstündür.” diyor. İkinci söyleşide ise Mustafa Çiftçi, Dilek Yıldırım ve Ercan Yıldırım’ın sorularını yanıtlamış. Çiftçi, “Hikâye çok, ömür kısa.” diyor. İbrahim Kalın’ın önemli bir makalesini yayınlıyoruz: Hoca Ahmed Yesevi, Hüküm ve Hikmet. Ümit Aktaş ilk kez dergimizde yer alıyor: Tahayyüllerimizin Medine’si. Necdet Subaşı, uzun bir aradan sonra yeni yazısıyla aramızda: 58. Satır. Hüsrev Hatemi, yakın tarihimize ışık tutan bir yazıyla aramızda: Türk Musikisinde Yakın Tarih. Gökhan Gökçek, tarih yolculuğunu sürdürüyor. Ahmed Fatih Andı, dikkat çekeceğini düşündüğümüz bir sinema yazısı kaleme aldı: El Cid ve Battal Gazi. Necip Tosun, önemli bir metinle aramızda: Yazı ve Hayat. Ayrıca bu sayıda, Ömer Lekesiz’in Kudüs fotoğraflarını yayınlıyoruz. Bu sayımızın diğer yazarları ise Kemal Sayar, Ercan Yıldırım, Mehmet Dinç, Mustafa Özel, Özgür Aras Tüfek, Hatice Ebrar Akbulut, Muzaffer Serkan Aydın, İlker Nuri Öztürk, Ali Oturaklı, Soner Karakuş ve Harun Yakarer.