İtibar Dergisi Aralık Sayısı Yayımlandı

İtibar, 75. sayısı olan Aralık sayısında Ali Emre ve Saadettin Acar ile yapılmış iki söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Mustafa Ruhi Şirin’in “Yeşil Bir Kış Günü” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Nurettin Durman’ın “Gönül Rüzgârı”, Fatma Özkaya’nın “Teşrik” ve Mustafa Akar’ın “Sabah Yelinde Ekinler” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Ali K. Metin, İsmail Kılıçarslan, Cafer Keklikçi, Mehmet Aycı, Muhammed Mücahit Yılmaz, Sadık Koç, Rabia Gelincik, Zeynep Tuğçe Karadağ, Zülal Sema, Tuba Kaplan, Sabiha İclal Tiryaki, Rumeysa Nur Gürbüz, Merve Erkovan, Said Yavuz, Mehmet Şamil, Seyyid Ensar, Cengizhan Konuş, İbrahim Tenekeci, Ahmed Ölmez, Fatih Muhammet Atasever, Mehmet Burak, Kenan Yusuf Taşkın, Enes Budancamanak ve Orhan Özekinci.

İtibar Aralık sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Selma Aksoy Türköz’ün “Ölenle Ölünmüyor”, Mustafa Özel’in “Biz Ne Hale Geldik Hocam?”, Adem Tekden’in “Bir Akıllı Değilin Defteri”, Ömer Faruk Yasin’in “Ellerim” ve Muhammet Karakaya’nın “Göz Açıp Kapayıncaya Kadar” isimli öyküleri bulunuyor.

Ali Emre ve Saadettin Acar Söyleşileri

İtibar’ın Aralık sayısında Ali Emre ile Furkan Çalışkan, Emre’nin geçtiğimiz aylarda yayınlanan “Nureddin Zengi” romanı hakkında konuşmuş. Emre, “Büyük uyanışların müşterek çabalarla gerçekleşebileceğine inanan biriyim” diyor. İkinci söyleşimizde Saadettin Acar, Osman Toprak’ın sorularını yanıtlamış. Acar’ın “Güzel Şahitlik” isimli deneme kitabı ekseninde gerçekleşen söyleşide Acar, “Geleneğe yaslanmadan geleceğe yürüyemeyiz” diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor. Özkan Gözel’in önemli bir yazısını yayınlıyoruz: Aşırı İletişimin Anaforunda. Sibel Eraslan, Taif Defteri’ni bizimle paylaşıyor. Siyer atlasında yolculuk yapıyoruz. Hatice Ebrar Akbulut, Sibel Eraslan’ın hikâye dünyasına dair yazısıyla sürpriz çıkışını sürdürüyor. Yunus Emre Özsaray, bu sayımızdan itibaren hikâye ve hikâyeciler üzerine yazacak. Mehmet Dinç, “Nereye Gömülsem” başlıklı yazısıyla dergimizde yer alıyor. Ercan Yıldırım, “Performans Düzeni ve Yeni İtaat Kültürü” başlıklı yazısıyla aramızda. Hüsrev Hatemi, Yahya Kemal Beyatlı hakkında yazdı. Gökhan Ergür, “Ruha Şifa Reçetesi” başlıklı yazısıyla bu sayımıza kıymetli bir katkıda bulundu. Muhammed Enes Kala, bu kez “Cesaret ve Hikmet” diyor. Kemal Sayar, “Buraya Kanatlarıyla Gelmiş Birisi Var mı?” başlıklı yazısıyla aramızda. Bu sayımızın diğer yazarları ise Mehmet Narlı, Necip Tosun, İlker Nuri Öztürk, Suavi Kemal Yazgıç ve Ahmet Edip Başaran.