İtibar Dergisi Aralık Sayısı Yayımlandı

İtibar, 87. sayısı olan Aralık sayısında Adem Özköse, Nurcan Toprak ve Hasan Bozdaş ile yapılmış üç söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, İbrahim Tenekeci’nin “Hayatın Büyük Oğlu” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Cengizhan Konuş’un “Vaktin Oğlu”, Said Yavuz‘un “Nöbet Değişimi” ve Eyyüp Akyüz’ün “Çürük Raporu” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Ali K. Metin, Emel Özkan, Samed Karataş, Mustafa Ruhi Şirin, Harun Yakarer, Adem Yazıcı, Burhan Sakallı, Yasin Onat, Güven Adıgüzel, Zülal Sema, Yunus Karadağ, Mehmet Fatih Öz, Tayfun Doğan, Şadi Kocabaş, Suavi Kemal Yazgıç ve Ahmet Murat.

İtibar’ın Aralık sayısının öykü sayfalarında Selma Aksoy Türköz’ün “Aynı Yağmur”, Silvan Alpoğuz’un “Töresi” ve Mahmut Coşkun’un “Ağca” isimli öyküleri bulunuyor.

Adem Özköse, Nurcan Toprak ve Hasan Bozdaş Söyleşileri

İtibar’ın Aralık sayısında Adem Özköse ile Serkan Üstüner konuşmuş. Özköse, “Türkiye, Türkiye’den ibaret değildir.” diyerek önemli bir noktaya temas ediyor. İkinci söyleşimizde Hüseyin Ahmet Çelik sormuş, Nurcan Toprak cevaplamış. Toprak, “Yeni bir dünya kurduğunuzda, ona önce kendinizi inandırmanız gerekiyor.” diyor. Üçüncü söyleşimizde Hasan Bozdaş, Tuba Kaplan’ın sorularını cevaplamış. Bozdaş, “İnsan, sesini gelecekten duymak ister.” diyor. Ercan Yıldırım, “Türkiye’nin Ruhunu Arayan Şair” başlıklı yazısıyla aramızda. Necip Tosun, “İyi Öykülerin Ortak Özellikleri” üzerine bir yazı kaleme aldı. Cemal Şakar, “Yarın Diye Bir Şey Yoktur Sonsuz An Vardır” başlıklı yazısıyla yürüyüşünü sürdürüyor. Mustafa Uçurum “Tarık Buğra Yüz Yaşında” diyerek usta kalemi selamlıyor. Hatice Ebrar Akbulut, “Eleştirmen ve Okur Üzerine” başlıklı yazısıyla önemli bir konuya temas ediyor. İbrahim Tenekeci, “Geçmiş Gün” diyor. Osman Toprak, “Merhaba Demek Sünnettir” diyerek nezaketi vurguluyor. Furkan Türkmen, “Sanayi İnkılâbı: Zihinsel Kölelik” başlıklı yazısıyla önemli bir konuyu ele alıyor. Harun Yakarer, “Şiirin Gölgesinde” diyor. Bu sayıda kitap tahlili bölümümüz de son derece zengin. Büşra Yavuz, Hasan Bozdaş’ın “Adil Bir Akşam”, Mustafa Özel ve Rüya Bağ, Mustafa Kutlu’nun “Sevincini Bulmak”, Nadir Aşçı, Süleyman Unutmaz’ın “Köpeklerin Kalbi”, İlker Nuri Öztürk, Serap Kadıoğlu’nun “Eylül Biraz”, Ahmet Melih Karauğuz, Köksal Alver’in “Yerli Yerinde”, Şeyma Subaşı, Abdullah Harmancı’nın “Muhteris”, Okan Erdağı, Emel Özkan’ın “Deliorman’dan Çıktım Yola” ve Mehmet Emin Küçüker, Emrah Tahiroğlu’nun “Ölümün Yakışıklı Çocuğu” adlı kitaplarını değerlendirdi.