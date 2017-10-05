İtibar Dergisi Ekim Sayısı Yayımlandı

İtibar, 73. sayısı olan Ekim sayısında Hüsrev Hatemi ve Ercan Yıldırım ile yapılmış iki söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Mehmet Burak’ın “Koridor” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Mehmet Şamil’in “Geçti Zaman”, Cengizhan Konuş’un “Gök Denilen Kuşcağız” ve Mustafa Muharrem’in “Dirsek” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Fatma Şengil Süzer, Fatih Muhammet Atasever, İsmail Kılıçarslan, Muhammed Ali Caymaz, Rabia Gelincik, Mustafa Yıldırım, Cevat Akkanat, Said Yavuz, Mehmet Emin Küçüker, Adem Yazıcı, Zülal Sema, Seyyid Ensar, İlker Nuri Öztürk, Eray Sarıçam, Selim Yasin Deliacı, Kenan Yusuf Taşkın, Tahir Çakmak, Hayrullah Gürdağ, Rumeysa Nur Gürbüz, Büşra Yavuz, Nurettin Durman, Emel Özkan, Mehmet Aycı, Mehmet Doruk Kandemir, Rıdvan Tulum ve Mustafa Akar.

İtibar Ekim sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Hüseyin Ahmet Çelik’in “Bir Körün Elleri Ellerimde”, Yunus Develi’nin “Yeraltından Sesler”, Bülent Ayyıldız’ın “Başımda Beklerken” ve Emin Gürdamur’un “Güneşin Öbür Batışı” isimli öyküleri bulunuyor.

Hüsrev Hatemi ve Ercan Yıldırım Söyleşileri

İtibar’ın Ekim sayısında Hüsrev Hatemi ile Dilek Erdem konuşmuş. Hatemi “Bir millet canlıysa ortaya medeniyet çıkar” diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor. İkinci söyleşimizde ise Ercan Yıldırım, Ahmet Arslan’ın sorularını yanıtlamış. Yıldırım, “Bize Allah’ın hakkını, kulun hakkını ve mahlûkatın hakkını kendi davası bilecek hasbî düşünce lazım” diyor. Özkan Gözel’in önemli bir yazısını yayınlıyoruz: İç Âlemimiz İşgal Altında. Berat Demirci, “Kalbimdeki Kabristandan Bir Köşecik” isimli bir yazı kaleme aldı. Abdullah Harmancı, kıymetli bir yazıyla aramızda: Biz Karun’u İzlerken. M. Fatih Andı, “Peygamber’i Şiirle Sevmek” yazılarının yirmincisini kaleme aldı. Kemal Sayar, “Bil, Bul, Ol” diyor. Necip Tosun, “Edebiyatçı ve Sosyal Medya” başlıklı yazısıyla hepimizi ilgilendiren bir konuya temas ediyor. Gökhan Ergür, bu sayıda kıymetli bir yazıyla yer alıyor: Değişen Dünyada Gençlerin İnanç Problemi. İbrahim Tenekeci, “Babamla Beraber” isimli dokunaklı bir yazı kaleme aldı. Muhammed Enes Kala, “Tüketim Kültü ve İstiğna Makamı” başlıklı yazısıyla aramızda. Harun Yakarer, şiir incelemeleri ile önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu sayımızın diğer yazarları ise Hüsrev Hatemi, Mehmet Narlı, Semra Saraç, Mustafa Özel, Sadık Koç ve Ali Oturaklı.