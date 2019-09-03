İtibar Dergisi Eylül Sayısı Yayımlandı

İtibar, 96. sayısı olan Eylül sayısıyla karşınızda. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Ali Emre’nin “Güzel Türkistan” isimli şiiriyle sayfalarını açıyor. Ahmet Murat’ın “Gariplerin Kitabı”, Murat Güzel‘in “Ağaçların Diyalektiği” ve Mustafa Ruhi Şirin’in “Yeni Çocuk Çağı Bildirisi” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Ali Sali, Emel Özkan, Büşra Yavuz, Beyzanur Turcihan, Zülal Sema, Aslı Bey, Ervanur Erdoğan, Aynur Dilber, Süleyman Unutmaz, Kâzım Özkardaş, Mehmet Tepe, Eray Sarıçam, Mehmet Aycı, Mehmet Ali Yafez, Mehmet Doruk Kandemir, Mehmet Fatih Öz, Nurettin Durman, Ömer Yücedal, Yunus Emre Güneş, Suavi Kemal Yazgıç, Tayfun Doğan, Yunus Karadağ ve Hüseyin Atlansoy.

İtibar’ın Eylül sayısının öykü sayfalarında Necdet Subaşı’nın “Deliler Kahvesi”, Okan Erdağı’nın “Men Gom Şodem”, Meral Afacan Bayrak’ın “Fesleğenler” ve Mehmet Şeker’in “Düğünde Bir Gazi” isimli öyküleri bulunuyor.

Denemeler ve Kitap Tahlilleri

İtibar’ın Eylül sayısının deneme ve kitap tahlili bölümleri de son derece zengin. Dursun Çiçek, “Hafıza ve Nostalji Arasında Fotoğraf” diyerek önemli bir konuya temas ediyor. Muhammed Enes Kala, “Mütefekkir ve Fikir” başlıklı yazısıyla aramızda. Asım Öz, “Abdülhak Şinasi Hisar’ın Yahya Kemal’i” başlıklı yazısıyla bu sayımızda yer alıyor. Berat Demirci, “Bir Kalbur Saman Dört Mala Yeter” diyor. Nuri Kaan Farklı, “Müslüman’ın Baktığı Yer”i anlatıyor. Hatice Ebrar Akbulut, “Kitaba Dair Mülahazalar”da bulunuyor. Kitap tahlili bölümümüzde ise Mustafa Özel, Mustafa Kutlu’nun “Fırtınayı Kucaklamak”, Ahmet Karacan, Necip Tosun’un “Edebiyat Atlası”, Harun Yakarer, Rıdvan Tulum’un “İnsansın ve Akşam”, Yusuf Emre Şen, Enes Kılıç’ın “Bütün Ölümlerimle Aynı Arabada”, Muzaffer Serkan Aydın, İlker Nuri Öztürk’ün “Ölüm Öncesi”, Ayşegül Özdoğan, Cemal Şakar’ın “Edebiyatın Doğası”, Okan Erdağı, Ayşegül Genç’in “Ceylan Uykusu”, Fidan Yaman, Veysel Altuntaş’ın “Yaşamak Sandığım” ve Suavi Kemal Yazgıç, Âdem Yazıcı’nın “Türkçenin Göklerinde” adlı kitaplarını değerlendirdi.