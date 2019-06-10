İtibar Dergisi Haziran Sayısı Yayımlandı

İtibar, 93. sayısı olan Haziran sayısında Savaş Ş. Barkçin ile yapılmış bir söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, bu sayıda Ahmet Murat’ın “Sonbahar Sorularından Birkaçı” isimli eseriyle sayfalarını açıyor. Büşra Yavuz’un “İnsanlık Hali”, Berat Demirci‘nin “Dokuzlar Manzumesi” ve Harun Yakarer’in “Dönüşüm” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Serap Kadıoğlu, Mustafa Ruhi Şirin, Süleyman Unutmaz, Adem Yazıcı, Enes Talha Tüfekçi, Emel Özkan, İsmail Aykanat, Suavi Kemal Yazgıç, Mustafa Uçurum, Mehmet Burak, Tayfun Doğan, Davut Güner, Muhammed Said Çimen, Ayşe Çelikkaya, Ayşegül Baytut, Mehmet Aycı, Zülal Sema ve Güven Adıgüzel.

İtibar’ın Haziran sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Cemal Şakar’ın “Bana Joker Deyin”, Selma Aksoy Türköz’ün “Işıltı’da”, Okan Erdağı’nın “Winter is Coming”, Mahmut Coşkun’un “Ali’nin Aksayan Hikâyesi”, Kadir Daniş’in “Gaybın Kapısında Kâmil” ve Ömer Çelik’in “Beşir Koran’ın Kayıp(?) Günlüğü Hakkında Bazı Mülahazalar” isimli öyküleri bulunuyor.

Savaş Ş. Barkçin Söyleşisi

İtibar’ın Haziran sayısının söyleşi bölümünde Beyzanur Turcihan sordu, Savaş Ş. Barkçin cevapladı. Barkçin, “Mümin tevhidde yaşadığı için ahlâkı ile kişiliği, sözü ile özü arasında birlik olmalıdır.” diyor. Ercan Yıldırım, “Türk Düşüncesinin Sorunları”nı anlatıyor. Hatice Ebrar Akbulut, “İdeal Okur” başlıklı yazısıyla aramızda. Necip Tosun, “Nuri Pakdil: Edebiyat, Duruş ve Devrim” konusunu irdeliyor. Muhammed Enes Kala, “Ne Zormuş Şu Anla(t)ma İşi” diyor. Zeynep Merdan, “Saklı Ayan” başlıklı yazısıyla yürüyüşünü sürdürüyor. Ahmet Ölmez, “Amerika’da Bir Yalnız: Nureddin Addis” başlıklı yazısıyla bu sayıda yerini alıyor. Furkan Çalışkan, “Mantık Dersinde Bastıran Uyku Üzerine” başlıklı yazısında Ahmet Murat şiirini anlatıyor. Bir diğer şiir inceleme yazısı ise Tayfun Doğan’a ait: Mustafa Akar Şiiri. Kitap tahlili bölümümüzde ise Bahadır Sancak, M. Fatih Andı’nın “Şiirin Ufku”, Gökhan Ergür, Furkan Çalışkan’ın “Uzakların Saldırısı”, Özlem Karapınar, Kadir Daniş’in “Serçelerin Ölümü” ve Okan Erdağı, Erhan Genç’in “Şimdilik Havadisler Bunlar” adlı kitaplarını değerlendirdi. Dergimizin arka kapağında ise Hasan Aycın’ın bir çizgisi yer alıyor.