itibar Dergisi Mart Sayısı Yayımlandı

İtibar, 66. sayısı olan Mart sayısında Kemal Sayar ve Sibel Eraslan ile yapılmış iki söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Mustafa Muharrem’in “Klişe Kül” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Ali Emre’nin “Kahırlı Tarla, Meyus Harita”, Said Yavuz’un “Şimdi Bu Saatlerde” ve Süleyman Unutmaz’ın “Akıllı Telefonun Kalbi” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Nurettin Durman, Fatma Şengil Süzer, Hasan Özlen, Mehmet Narlı, Ali Sali, Ömer Yalçınova, Sadık Koç, Serdar Arslan, Emel Özkan, Gökhan Ergür, Muzaffer Serkan Aydın, İlker Nuri Öztürk, Ali Oturaklı, Orhan Özekinci, Mehmet Emin Küçüker, Büşra Yavuz, Muhammed Ali Caymaz, Mehmet Şamil, Enes Talha Tüfekçi, Hasan Hüseyin Çağıran, Adem Yazıcı, Rıfat Eroğlu, Bayram Zıvalı, Yunus Emre Avşar, Mustafa Yıldırım, Ömer Vural, Melek Ören, İbrahim Gökburun, Elif Nuray ve Kaan Orhan.

İtibar Mart sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Cemal Şakar’ın “Patlayan İki Tüfek”, Mukadder Gemici’nin “Hak Edilmiş Bir Ölüm”, Adem Tekden’in “Saniha” ve Neslihan Soydaş’ın “Ara(n)mak” öyküleri bulunuyor.

Kemal Sayar ve Sibel Eraslan Söyleşileri

İtibar’ın Mart sayısında Kemal Sayar ile Gökhan Ergür konuşmuş. Sayar, “İnsan insana şifa ve sığınaktır” diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor. İkinci söyleşide ise Sibel Eraslan, Dilek Erdem’in sorularını yanıtlamış. Eraslan, “Muhacirler yılkı atlarına çok benzer” diyor. Leyla İpekçi ve Ayşegül Genç deneme hânesini dolduran isimler. Murat Erol, emek mahsulü bir yazı kaleme aldı: Hatırlama ve Unutmaya Dair. Kemal Öztürk’ün ilk kez bir yazısını yayınlıyoruz: Halep’in Kıyısında, İnsanlığın Uzağında. Berat Demirci Türklük Sosyolojisini, Ercan Yıldırım da Kahraman Mitolojisini yazdı. Muhammed Enes Kala, hikmet ve tahakküm kavramlarını tabiata bakarak değerlendiriyor. Muhammed Emin Albayrak, kendi tasarımını yaptığı sayfasıyla dergimizde daha sık yer alacak. Kitap yazılarında Gökhan Ergür, Tuba Kaplan, Kevser Tekin, Bahadır Sancak, Ahmet Fadıl Eraslan, Enes Kılıç ve Rıdvan Tulum imzaları var: Görmeden Ölmek, Kalbin Aklı, İzler, Sevgili’nin Evi, Kayıp Arkadaş, 4 Defter. Harun Tan’ın portrelerini yayınlamayı sürdürüyoruz, yeni konuğumuz İlhan Berk. Bu sayımızın diğer yazarları ise Hüsrev Hatemi, Yahya İncetahtacı, Afşin Selim, Harun Yakarer, Ercan Yılmaz, Zafer Acar, Hayrettin Orhanoğlu ve Ertuğrul Gazi Demir.