İtibar Dergisi Mayıs Sayısı Yayımlandı

İtibar, 68. sayısı olan Mayıs sayısında Kerem Kınık ve Aykut Nasip Kelebek ile yapılmış iki söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Turan Koç’un “İbrahim Çağrısı” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Ahmet Murat’ın “Güzel Zayıflık”, Said Yavuz’un “Güzel Bir Şey Söyle” ve Nurettin Durman’ın “Havar” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Cafer Keklikçi, Dilek Kartal, Süleyman Unutmaz, Sadık Koç, Elif Nuray, Ali Berkay, Melike Kılıç, Suavi Kemal Yazgıç, Emel Özkan, Sibel Eraslan, Beyzanur Turcihan, Zeynep Kot Tan, Rumeysa Nur Gürbüz, Vahide Mutu, Dilara Akdeniz, Melek Ören, Ali Sali, Adem Yazıcı, Bilal Can, Enes Talha Tüfekçi, Ertuğrul Gazi Demir, Bayram Zıvalı, Abdullah Mesud, Mehmet Burak, Orhan Özekinci, Mustafa Yıldırım, Tarık Tufan ve Tuba Kaplan.

İtibar Mayıs sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Muhsin Macit’in “Yağmur Dalgınlığı”, Abdullah Harmancı’nın “Kalender”, Handan Acar Yıldız’ın “Hangi Emanet?”, Elif Genç’in “Nilüferlerin Arasında”, Senem Gezeroğlu’nun “Bir Pazar. Bir Park. Bir Çiçek: Unutmabeni”, Yıldız Ramazanoğlu’nun “Veronika”, Selma Aksoy Türköz’ün “Kaz Dağı Efsanesi” ve Cemal Şakar’ın “Sırtımdaki Ben” isimli öyküleri bulunuyor.

Kerem Kınık ve Aykut Nasip Kelebek Söyleşileri

İtibar’ın Mayıs sayısında Kerem Kınık ile Furkan Çalışkan ve Ali Oturaklı konuşmuş. Söyleşide Afrika’dan Asya’ya geniş bir coğrafyanın yankılarını bulacaksınız. İkinci söyleşide ise Aykut Nasip Kelebek, Abdullah İlhan’ın sorularını yanıtlamış. Kelebek, “Eleştirel bakış bütün şairlerde mevcuttur.” diyor. Selahattin Yusuf’un üzerinde çalıştığı yeni romandan bir bölüm yayınlıyoruz. Erol Yılmaz, üçüncüsü düzenlenen Milli Kültür Şurası’yla ilgili ikinci yazısını kaleme aldı. Bekir Salih Yaman, “Terceme-i Hâl” isimli yazısıyla dergimize önemli bir katkıda bulundu. Necip Tosun’un gezi yazılarını yayınlamayı sürdürüyoruz, bu kez Atina’da. İbrahim Tenekeci, yeni bir dosyanın kapısını aralıyor gibi: İnsanlar ve Mekânlar. İlk yazısı: Tesbihçi Kadir Şükrü Karateke. Furkan Çalışkan geçmiş zamanı günümüze getiriyor: Pasajlar ve Şarkılar. Gökhan Gökçek Türk tarihindeki yolculuğuna devam ediyor. Hasan Hüseyin Çağıran, ilgiyle okunan sinema yazılarıyla artık dergimizde. Harun Tan’ın portrelerini yayınlamaya devam ediyoruz. Selçuk Sümer Özel, Afganistan fotoğraflarıyla aramızda. Ayrıca bu sayıda, İbrahim Kalın’ın iki fotoğrafını yayınlıyoruz. Bu sayımızın diğer yazarları ise Mustafa Özel, Semih Diri, Muhammed Enes Kala, M. Fatih Andı, Turgay Demirel, Murat Erol, Ercan Yıldırım, Hüsrev Hatemi ve Kemal Sayar.