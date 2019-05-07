İtibar Dergisi Mayıs Sayısı Yayımlandı

İtibar, 92. sayısı olan Mayıs sayısında Selahattin Yusuf ile yapılmış bir söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Ömer Fatih Andı’nın “Münferit” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. İbrahim Tenekeci’nin “Beklenmedik Bir Hüner”, Mustafa Ruhi Şirin‘in “Kudüslü Çocukların Bildirisi” ve Nurettin Durman’ın “Hiç Yok Bir Şey” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Cengizhan Konuş, Gökhan Ergür, Mehmet Aycı, Seyyid Ensar, Bayram Zıvalı, Tahir Çakmak, Yasin Onat, Tuba Kaplan, Ali Karahan, Arif Onur Solak, Rıfat Eroğlu, Yunus Emre Aklıbaşında ve Beyzanur Turcihan.

İtibar’ın Mayıs sayısının öykü sayfalarında Fatma Barbarosoğlu’nun “Yarım Peçete”, Abdullah Harmancı’nın “Arkadaş Ağacı”, Ayşegül Genç’in “Pıhtı ile Pırıltı Arasında” ve Selime Kahraman’ın “Yarasına Yabancı” isimli öyküleri bulunuyor.

Selahattin Yusuf Söyleşisi

İtibar’ın Mayıs sayısının söyleşi bölümünde Mehmet Fatih Öz sordu, Selahattin Yusuf cevapladı. Yusuf, “Eskiden geniş aileler parçalanırdı ve pek bir şey olmazdı. Çünkü toplumun geneli bir geniş aileler toplamıydı ve o ödemi -parçalanan aileyi- bünyesinde eritebiliyordu. Şimdi elimizdeki en küçük birim çekirdek aile. O parçalandığında ise atomun çekirdeği parçalanmış oluyor.” diyor. Furkan Çalışkan, “Modern Zamanlarda Şiir”i anlatıyor. Muhammed Enes Kala, “Yabancılaşma ve Yalnızlaşma Sarmalında” başlıklı yazısıyla aramızda. Asım Öz, “Sezai Karakoç’un Düşünce Yazılarında Sol Eleştirisi” konusunu irdeliyor. Kemal Sayar, “Dinlemeye Övgü” diyor. Berat Demirci, “El Firak İlahisi” başlıklı yazısıyla yürüyüşünü sürdürüyor. Saadettin Acar, “Dünya Nöbeti”nden kesitler sunuyor. Mehmet Dinç, “Dostluğun Kitabı” başlıklı yazısıyla bu sayıda yerini alıyor. Yeprem Türk ise Bakü ve Delhi’yi anlattığı “İki Şehir” başlıklı yazısıyla aramızda. Sadık Koç, “Büyük Yapılar” diyor. Hatice Ebrar Akbulut, “Edebiyat ve Vicdan”, Yusuf Bilâl Aydeniz ise “Gençlik ve Hafıza” konusuna temas ediyor. Kitap tahlili bölümümüzde ise Harun Yakarer, Filiz Geç’in “Alışılmadık Deniz”, Mustafa Yalçınkaya, M. Fatih Kutlubay’ın “Misak’ın Aynaları”, Okan Erdağı, Emin Gürdamur’un “Herkesten Sonra Gelen”, Ahmet Melih Karauğuz, Abdullah Harmancı’nın “Behçet Bey Neden Gülümsedi?” ve Muzaffer Serkan Aydın, Soner Karakuş’un “Gece Geç” adlı kitaplarını değerlendirdi.