İtibar Dergisi Nisan Sayısı Yayımlandı

İtibar, 67. sayısı olan Nisan sayısında Mürsel Sönmez ve Naime Erkovan ile yapılmış iki söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Mustafa Akar’ın “Dedemin Cinleri” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Ahmet Edip Başaran’ın “Uzaklık Ölçü Birimleri”, Mehmet Aycı’nın “Karşılaşınca Öyle” ve Cengizhan Konuş’un “İyilik Yasası” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Orkun Elmacıgil, Süleyman Unutmaz, Ömer Fatih Andı, Raşit Ulaş, Neşe Yeşilova, Hasan Hüseyin Çağıran, Ali Akçakaya, Eda Fırat, Esra Topal, Gazi Balcı, Güven Fatsa, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Doruk Kandemir, Murat Anıl Varol, Selim Türkel, Semra Saraç, Tayfun Doğan, Zeynep Kot, Seyyid Ensar, Eray Sarıçam, Oğuzhan Bükçüoğlu, Ahmet Bahadır Sarıkaya, Sezer Taş, Ayşe Çelikkaya, Büşra Yavuz, Rıdvan Tulum, Rabia Gelincik ve Bahadır Sancak.

İtibar Nisan sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Necip Tosun’un “Işık Şölenleri”, Abdullah Harmancı’nın “Güneşin Kucağında”, Betül Nurata’nın “Mavi Deniz”, Aynur Dilber’in “Kim Onlar”, Mustafa Özel’in “Önce Dede ve Torunlar, Sonra Ben”, Emin Gürdamur’un “Atları Uçuruma Sürmek” ve Sahra Tahiroğlu’nun “Günah” isimli öyküleri bulunuyor. Ayrıca, Mustafa Mestur’un “Şiraz” isimli öyküsünü Zeynep Özel çevirisiyle yayınlıyoruz.

Mürsel Sönmez ve Naime Erkovan Söyleşileri

İtibar’ın Nisan sayısında Mürsel Sönmez ile Suavi Kemal Yazgıç konuşmuş. Sönmez, “Şiirin hasadını tarih ve insanlık yapıyor” diyor. İkinci söyleşide ise Naime Erkovan, Dilek Erdem’in sorularını yanıtlamış. Erkovan, “İnsan neyi bildiğini değil, neyi bilmediği bilir.” diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor. Ahmet Murat, emek mahsulü bir yazı kaleme aldı: Babamın Adamları. Murat Erol, “Devlet ve Gelenek” meselesini ele alıyor. Erol Yılmaz, üçüncüsü düzenlenen Milli Kültür Şurası’yla ilgili yazdı. M. Fatih Andı “Peygamber’i Şiirle Sevmek” serisini sürdürüyor. Ali K. Metin, edebiyatın mücadelesine içerden bakıyor. Hayrettin Orhanoğlu, bu kez Ömer Erdem şiirine eğiliyor. Saadettin Acar ve Tuba Kaplan, İbrahim Kalın’ın “Ben, Öteki ve Ötesi” isimli eseriyle ilgili emek mahsulü birer yazı kaleme aldılar. Beyzanur Turcihan, Mustafa Akar’ın son şiir kitabı “Tüm Nefesliler”i değerlendiriyor. Bu sayımızın diğer yazarları ise Kemal Sayar, Mehmet Dinç, Cihan Aktaş, Hüsrev Hatemi, Ercan Yıldırım, Özkan Gözel, Savaş Barkçin, Gökhan Gökçek, İsmail Özen ve Muhammed Emin Albayrak.