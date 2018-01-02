İtibar Dergisi Ocak Sayısı Yayımlandı

İtibar, 76. sayısı olan Ocak sayısında “Kudüs” ve “Fatma Barbarosoğlu” konulu iki dosya ile okuyucularını selamlıyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, Cevdet Karal’ın “İyi Kızla Üç Kadın” isimli şiiriyle sayfalarını açıyor. Ercan Yılmaz’ın “Şairin Oteli”, Ahmet Edip Başaran’ın “Kan Kalesi” ve Soner Karakuş’un “Mutsuzluk Kılavuzu” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Adem Turan, Beyzanur Turcihan, Mehmet Emin Küçüker, Aslı Bey, Eda Fırat, Ayşe Çelikkaya, Nurullah Genç, Mustafa Uçurum, Adem Yazıcı, Oğuzhan Bükçüoğlu, Meryem Genel, Zahide Aydoğdu, Filiz Kolukısa, Mert Mevlüt Gökçe, Mukaddes Kutlu, Mustafa Duruş ve Cevat Akkanat.

İtibar Ocak sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Yıldız Ramazanoğlu’nun “Gülünç”, Mustafa Başpınar’ın “Eksile Eksile”, Fatma Nur Yılmaz’ın “Bir Başka Yusuf”, Selime Kahraman’ın “Sardunya Dirayeti” ve Halil İbrahim İzgi’nin “Uzun Minare” isimli öyküleri bulunuyor.

“Kudüs” ve “Fatma Barbarosoğlu” Dosyaları

İtibar’ın Ocak sayısında bir Kudüs Dosyası hazırladık. Hasan Aycın çizgileriyle, Ömer Lekesiz fotoğraflarıyla, Ali Emre ise “Kudüs Avazı” isimli şiiriyle dosyamızda yer alıyor. İbrahim Kalın, “Kudüs’ün Fethi ve Salâheddin Eyyûbî” başlıklı yazısıyla kıymetli bir katkıda bulunuyor. Ahmet Murat, “Naneli Çay” diyor ve bütün bir ümmeti Kudüs’te buluşturuyor. Dosyamıza katkı sağlayan diğer isimler: Ayhan Demir, İbrahim Tenekeci, Kemal Öztürk, Mehmet Dinç, Mustafa Özel, Nadir Aşçı, Samet Doğan, Saniye Şişman, Sernur Yassıkaya, Sibel Eraslan, Taha Kılınç ve Zülal Sema. İkinci dosyamız Fatma Barbarosoğlu üzerine. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Mutluluk Onay Belgesi” kitabını merkeze alarak kendisiyle bir söyleşi gerçekleştirdik. Münire Daniş sordu, Fatma Barbarosoğlu cevapladı. “Cep telefonum olmadan asla diyen bir kuşak var karşımızda.” diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor. Ayrıca Nazife Şişman, kadim dostu Fatma Barbarosoğlu’yla ilgili kıymetli bir yazı kaleme aldı. Dosyaya katkı sağlayan diğer isimler Feride İkbal ve Beyza Karakaya. Necip Tosun’un önemli bir yazısını yayınlıyoruz: Edebiyat ve Dil. Ayrıca Senem Gezeroğlu, Necip Tosun’un “Öyküyü Sanat Yapanlar” kitabı üzerine bir yazı kaleme aldı. Suavi Kemal Yazgıç, Cihan Aktaş’ın “Fotoğrafta Ayrı Duran”, Cengizhan Konuş, İbrahim Tenekeci’nin “Geldik Sayılır”, Zeynep Acar ise Emin Gürdamur’un “Atları Uçuruma Sürmek” kitapları üzerine yazdı. Ömer Fatih Andı, Semih Kaplanoğlu’nun Buğday filmi üzerine bir yazı kaleme aldı.

Daha güzel günlerde buluşmak duasıyla.