İtibar Dergisi Ocak Sayısı Yayımlandı

İtibar, 77. sayısı olan Şubat sayısında Semih Kaplanoğlu ile yapılmış bir söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Cahit Koytak’ın “Yüce İsminle Senin” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Said Yavuz’un “Birazcık Teselli Alınganlara”, Orhan Özekinci’nin “Halime Kız” ve Seyyid Ensar’ın “Aleyhimde Bir Delil” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Ömer Yalçınova, Muzaffer Serkan Aydın, Gökhan Ergür, Eray Sarıçam, Tuba Kaplan, Mehmet Narlı, Nurettin Durman, Mehmet Şamil, Raşit Ulaş, Bilal Can, Mehmet Burak, Harun Yakarer, Büşra Yavuz, Zeynep Tuğçe Karadağ, Yunus Emre Aklıbaşında, Kemal Öztürk, Yasin Onat, Ömer Faruk Topçu, Şadi Kocabaş, Enes Yılmaz, Rıdvan Tulum ve Soner Karakuş.

İtibar Şubat sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Betül Nurata’nın “Adviye”, Senem Gezeroğlu’nun “Gönül Dağı”, Abdullah Harmancı’nın “Ve Ma Edrake…”, Selma Aksoy Türköz’ün “Kara Kedi”, Mustafa Nezihi Pesen’in “Hikâye Ağacımız”, Hatice Şimşek’in “Mutlu Kukla” ve Neslihan Soydaş’ın “Ağlama Sırası” isimli öyküleri bulunuyor.

Semih Kaplanoğlu ile Söyleşi

İtibar’ın Şubat sayısında Semih Kaplanoğlu ile Bülent Özdaman konuşmuş. Kaplanoğlu, “Kendimize hangi hikâyeleri anlatacağımızı başkalarına seçtiriyoruz.” diyerek önemli bir noktaya temas ediyor. Ercan Yıldırım, “Kent Işıkları Altında Küçük Burjuva Zevkleri” başlıklı yazısıyla aramızda. Kemal Sayar, “Hayatı Genişlet” diyor. Hüsrev Hatemi, bir denemeyle bu sayımıza kıymet katıyor: Değeri Bilinmeyen Lütuflar. Asım Öz, “Sezai Karakoç Üzerine Bir Yorum Denemesi” başlıklı yazısıyla aramızda. Mustafa Özel, toplumsal değişimi “misafir” üzerinden anlatıyor. Necip Tosun, günlüklerine devam ediyor. Bu seferki durağı ise Çin. Özkan Gözel, “Gökte Yıldız Arar İken” başlıklı yazısıyla dergimizdeki yazılarına bir yenisini ekliyor. Sadık Koç, “Şehirden İndim Köye” diyerek önemli bir konuya temas ediyor. Erol Yılmaz, dokunaklı bir yazı ile aramızda: Yorgun Savaşçı. Ercan Yılmaz, “Delilik Düşü” diyor. Ömer Lekesiz, “Tiflis” yazısı ve fotoğrafı ile dergimize katkı sağlayan isimlerden. Yunus Emre Özsaray, “Kentli Öykücüler Neden Bunalıyor?” diyerek önemli bir konuyu ele alıyor. Kitap tahlili bölümümüzde ise Suavi Kemal Yazgıç, Akif Emre’nin “Müstağrip Aydınlar Yüzyılı”, Muhammed Enis Özel, Raşit Ulaş’ın “Kavga Başlıyor”, Ahmet Edip Başaran, Cengizhan Konuş’un “Tarafsız Günler”, İlker Nuri Öztürk, Hayrettin Orhanoğlu’nun “Yolculuk Risalesi”, Gülhan Tuba Çelik, Recep Seyhan’ın “Bana Hikâye Anlat” ve Berrin Erdoğan, A. Ali Ural’ın “Mara ve Öteki Şiirler” isimli kitabını inceledi.