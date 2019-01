İtibar Dergisi Ocak Sayısı Yayımlandı

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Cahit Koytak’ın “Büyük Zamanların Çocuğu” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Ali Emre’nin “Hamâse”, İbrahim Tenekeci‘nin “Ey Güzel Yurdum” ve Said Yavuz’un “Eve Dönüş Yolu” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Ercan Yılmaz, Hasan Hüseyin Çağıran, Ahmet Edip Başaran, Mustafa Ruhi Şirin, Mustafa Köneçoğlu, Nurullah Genç, Nurettin Durman, Muzaffer Serkan Aydın, Muhammet Ali Caymaz, Enes Kılıç, Ali Oturaklı, Mehmet Emin Küçüker, Rıdvan Tulum, Zeynep Tuğçe Karadağ, Ahmet Bahadır Sarıkaya, Bilal Can, Eray Sarıçam, Aynur Dilber, Zahide Aydoğdu, Tahir Çakmak, Ayşegül Baytut, Cevat Akkanat ve Mehmet Aycı.

İtibar’ın Ocak sayısının öykü sayfalarında Cemal Şakar’ın “Cevşen”, Ayşegül Genç’in “Aşkın Soğuyan Elleri” ve Gülhan Tuba Çelik’in “Sadece” isimli öyküleri bulunuyor.

Ercan Yıldırım ve Güray Süngü Söyleşileri

İtibar’ın Ocak sayısında Ercan Yıldırım ile Gülşen Özer konuşmuş. Yıldırım, “Kültürel iktidar, siyasi dönüşümün neticesidir.” diyerek önemli bir noktaya temas ediyor. İkinci söyleşimizde Suavi Kemal Yazgıç sormuş, Güray Süngü cevaplamış. Süngü, “Bizim kim olduğumuzu yapıp ettiğimiz şeyler belirler.” diyor. Necip Tosun, “Türk Öykücülüğüne Bir Bakış” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Mustafa Ruhi Şirin, “İnsan ve Şair” başlıklı yazısıyla yürüyüşünü sürdürüyor. Ekrem Aytar, “Coşkun Bir Peygamber Sevdası: Eyüpsultan” diyerek önemli bir konuya temas ediyor. Zeynep Merdan, “Kötülüğün Savunması: Masumiyete Yergi” başlıklı yazısıyla aramızda. Sabiha İclal Tiryaki, “Alaca Zaman ve İğne Deliği” diyor. Furkan Türkmen, “Osmanlı Siyaset Anlayışı ve Dış Politika” başlıklı yazısıyla önemli bir konuyu ele alıyor. Yusuf Bilal Aydeniz, “Sezai Karakoç’un Şehirleri” diyor. Esma Türkmen, “Sözcüklerin Dili Şiir Sanatı” başlıklı yazısıyla aramızda. Bu sayıda kitap tahlili bölümümüz de son derece zengin. Harun Yakarer ve Gökhan Ergür, Soner Karakuş’un “Gece Geç”, Suavi Kemal Yazgıç, Güray Süngü’nün “İbrahim’in Kaybettiğini Bulmasıdır”, Mustafa Özel, Emel Özkan’ın “Deliorman’dan Çıktım Yola”, Orhan Özekinci, Tarık Tufan’ın “Düşerken” ve Yunus Karadağ, Fatih Memiş’in “Sana Seslenmek İstedim” adlı kitaplarını değerlendirdi.