itibar Dergisi Şubat Sayısı Yayımlandı

İtibar, 65. sayısı olan Şubat sayısında Ömer Lekesiz, Necip Tosun ve Ercan Yıldırım ile yapılmış üç söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Elif Nuray’ın “Taş Meseli” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Fatma Şengil Süzer’in “La Rosa Enflorese”, Fatih Zorlu’nun “Zaaf” ve İbrahim Tenekeci’nin “Sultan Kuşları” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Serap Kadıoğlu, Hüsrev Hatemi, Mehmet Aycı, Aykut Nasip Kelebek, Orkun Elmacıgil, Liya Zerya, Ömer Fatih Andı, Hasan Hüseyin Çağıran, Güven Adıgüzel, Raşit Ulaş, Sibel Eraslan, Seyyid Ensar, Eray Sarıçam, Mehmet Burak, Dilara Akdeniz, Ahmet Bahadır Sarıkaya, Vahide Mutu, Umut Cemal, Zülal Sema, Rabia Gelincik, Soner Karakuş ve Suavi Kemal Yazgıç.

İtibar Şubat sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Cemal Şakar’ın “Ah Kızım”, Yıldız Ramazanoğlu’nun “Tırlar Neden Bu Kadar Yaklaşıyor?”, Yunus Develi’nin “Cebelitârık’ı Geçerken”, Aynur Dilber’in “Kaldığı Yerden”, Mustafa Başpınar’ın “Amcamdan Mektup Var” ve Mustafa Özel’in “Tövbe Ya Rabbi” öyküleri bulunuyor.

Ömer Lekesiz, Necip Tosun ve Ercan Yıldırım Söyleşileri

İtibar’ın Şubat sayısında Ömer Lekesiz ile Furkan Çalışkan konuşmuş. Lekesiz, “İnsan ilişkileri hal, zaman ve mekân üzerinden kurulur” diyor. İkinci söyleşide ise Necip Tosun, Akif Hasan Kaya’nın sorularını yanıtlamış. Tosun, “Yazar, edebiyatını kötü eleştirmenlerin insafına teslim etmemeli.” diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor. Üçüncü söyleşide Ercan Yıldırım ile Gülşen Özer konuşmuş. Yıldırım “Samimiyetsizlik esas sorunumuzdur.” diyor. Mustafa Akar, emek mahsulü bir yazı kaleme aldı: Ehli Aşka Bir Bela Zindanıdır Bu Masiva. Savaş Barkçin “Târif mi, Tahrif mi?” başlıklı yazısıyla gönlümüze tesir etmeye devam ediyor. Afşin Selim, yakın zamanda kaybettiğimiz Cahit Çollak hakkında bir yazı kaleme aldı. Bekir Salih Yaman da yine yakın zamanda kaybettiğimiz Orhan Okay’ı anlattı. M. Fatih Andı, Peygamberi Şiirle Sevmek serisine Turgut Uyar’ın naatını inceleyerek devam ediyor. Abdulhâlik Aker, Süleyman Çobanoğlu şiirine gayet sağlam bakıyor. Mehmet Narlı, popüler roman bahsine eğiliyor. Harun Tan’ın portre fotoğrafları zenginliklerimizden biri oldu, yeni konuğumuz Cahit Koytak. Bu sayımızın diğer yazarları ise Kemal Sayar, Adem Tekden, Nadir Aşçı, Mustafa Nezihi Pesen, Özkan Gözel, Gökhan Gökçek, Mustafa Uçurum, Serdar Arslan, Halil İbrahim İzgi, Senem Gezeroğlu, Muzaffer Serkan Aydın, Gökhan Ergür ve İlker Nuri Öztürk.