İtibar Dergisi Şubat Sayısı Yayımlandı

İtibar, 89. sayısı olan Şubat sayısında Selma Aksoy Türköz ile yapılmış bir söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Cevdet Karal’ın “Biraz Hafiflemek İçin” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Cahit Koytak’ın “Öksürük Şurubu”, Gökhan Ergür‘ün “Atların Duası” ve Büşra Yavuz’un “Boşluk Hizasında Kalan” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Emel Özkan, Suavi Kemal Yazgıç, Yeprem Türk, Samed Karataş, Mustafa Ruhi Şirin, Seyyid Ensar, Ahmet Edip Başaran, Hasan Hüseyin Çağıran, Enes Talha Tüfekçi, Salih Tüfekçi, Güven Adıgüzel, Yunus Karadağ, Mehmet Ali Yafez, Mukaddes Kutlu, Yunus Emre Aklıbaşında, Anıl İbrahim Bakırcı, Züleyha Yılmaz, Eray Sarıçam, Mustafa Uçurum ve Soner Karakuş.

İtibar’ın Şubat sayısının öykü sayfalarında Sibel Eraslan’ın “Saygıdeğer Bağlılıklar” ve Hatice Ebrar Akbulut’un “Dedem” isimli öyküleri bulunuyor.

Selma Aksoy Türköz Söyleşisi

İtibar’ın Şubat sayısında Hüseyin Ahmet Çelik sormuş, Selma Aksoy Türköz cevaplamış. Türköz, “Etrafımda kıyametler koparken kabuğuma çekilip toz pembe tablolar çizemiyorum.” diyor. Leyla İpekçi, “Seni Söyler Bütün Kelimeler” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Mehmet Narlı, “Bütün Güzel Şiirler Naattir” başlıklı yazısıyla yürüyüşünü sürdürüyor. Necip Tosun, “Sezai Karakoç: Metafizik ve Soyutlama” diyerek önemli bir konuya temas ediyor. Mehmet Dinç, “Doğru Olan Yenilmektir Bazen” başlıklı yazısıyla aramızda. Kemal Sayar, “İyi Günler İleride” diyor. Ercan Yıldırım, “Ahlat Ağacı’ndaki Türkiye” başlıklı yazısıyla önemli bir konuyu ele alıyor. Cihan Aktaş, “Mahcup Düşüren Otel” diyor. Gökhan Ergür ve Bekir Salih Yaman, İbrahim Kalın’ın son eseri “Barbar Modern Medenî” hakkında emek mahsulü birer yazı kaleme aldılar. Kitap tahlili bölümümüzdeki diğer yazılarda ise Said Yavuz, Cevdet Karal’ın “Alışveriş Listesi”, Mustafa Akar, Soner Karakuş’un “Gece Geç”, Ömer Yalçınova, Turgut Uyar’ın “Elele Okuyalım”, Okan Erdağı, Mustafa Akar’ın “Gezegenin Tamahkâr Çocukları”, Tayfun Doğan, Süleymen Unutmaz’ın “Köpeklerin Kalbi”, Rüya Bağ, Elif Genç’in “Düşünsene Hızır Bendim” ve Yunus Karadağ, Hasan Akçay’ın “Şiir Biraz Çok Hüzün” adlı kitaplarını değerlendirdi.