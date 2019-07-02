İtibar Dergisi Temmuz Sayısı Çıltı

İtibar, 94. sayısı olan Temmuz sayısında Adem Yazıcı ile yapılmış bir söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Ali Emre’nin “Ali” isimli şiiriyle sayfalarını açıyor. Mustafa Akar’ın “Hamzanâme”, Ahmet Murat‘ın “Neşeşeleme” ve İbrahim Tenekeci’nin “Güneşi Görünce Seviniyorsan” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Ömer Fatih Andı, Nurettin Durman, Mustafa Ruhi Şirin, Beyzanur Turcihan, Dilara Ayşe Akdeniz, Sadık Koç, Eray Sarıçam, Seyyid Ensar, Yasin Onat, Merve Erkovan, Ervanur Erdoğan, Mehmet Akif Öztürk, Züleyha Yılmaz, Yunus Emre Aklıbaşında, Mehmet Fatih Öz, Tayfun Doğan, Said Yavuz ve Zeynep Tuğçe Karadağ.

İtibar’ın Temmuz sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Abdullah Harmancı’nın “Gecenin Sesleri”, Handan Acar Yıldız’ın “Eksiklik Teoremi”, Hatice Ebrar Akbulut’un “Dönüş”, Özlem Karapınar’ın “Ben, Balina” ve Veysel Altuntaş’ın “Bir Elin Parmakları Kader” isimli öyküleri bulunuyor.

Adem Yazıcı Söyleşisi

İtibar’ın Temmuz sayısının söyleşi bölümünde Ayşenur Özer sordu, Adem Yazıcı cevapladı. Yazıcı, “Şiir insanla doğdu, insanla ölecek.” diyor. Ercan Yıldırım, “Türk Düşüncesinin Sorunları”nı anlatan yazılarının ikincisiyle bu sayımızda yer alıyor. Berat Demirci, “Karpuz Kabuğundan Sosyoloji Yapmak” başlıklı yazısıyla aramızda. Dursun Çiçek, “Görünen ve Görüntü Bağlamında Fotoğraf” konusunu irdeliyor. Muhammed Enes Kala, “Şiirsizliğe ve Mekânsızlığa Karşı Bir Kalbin Var” diyor. Cihan Aktaş, “Mihmandar’ın Penceresi” başlıklı yazısıyla yürüyüşünü sürdürüyor. Asım Öz, “Kumru Kaymakamı ve Şair Eşi” başlıklı yazısıyla aramızda. Ahmet Edip Başaran, “Rüzgar Külü” başlıklı yazılarının ikincisiyle bu sayıda yerini alıyor. Harun Yakarer, “Yörüklerin Aşkı”nı anlatıyor. Kitap tahlili bölümümüzde ise Cengizhan Konuş, Gökhan Ergür’ün “İnsaniyet Namına” ve Okan Erdağı, Fatma Barbarosoğlu’nun “İçimdeki Sazlar Başka Söz Başka” adlı kitaplarını değerlendirdi.