İtibar Dergisi Temmuz Sayısı Yayımlandı

İtibar, 70. sayısı olan Temmuz sayısında Mustafa Muharrem ve Serdar Tuncer ile yapılmış iki söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, İsmail Kılıçarslan’ın “Eski Yara” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Fatma Şengil Süzer’in“Bal”, Nurettin Durman’ın “Baktım Ölümü Götürüyorlar” ve Ali K. Metin’in “Hayat Verecek Bir Uluma” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Enes Kılıç, Ömer Fatih Andı, Suavi Kemal Yazgıç, Nurullah Genç, Aykut Nasip Kelebek, Mehmet Torun, Nadir Aşçı, Güven Adıgüzel, İbrahim Tenekeci, Büşra Yavuz, Ayşe Çelikkaya, Eda Fırat, Begüm Kıtay, Kevser Evsen, Melek Ören, Semiha Velioğlu, Aslı Bey, Zülal Sema, Ömer Yalçınova, Mehmet Burak, Oğuzhan Bükçüoğlu, Umut Cemal, Tahir Çakmak, Gazi Balcı, Kenan Yusuf Taşkın, Mervan Söylemez, Mustafa Duruş, Mehmet Akif Öztürk, Tayfun Doğan, Mustafa Özdemir, Leylâ İpekçi, Ömer Vural, Mehmet Aycı ve Ahmet Murat.

İtibar Temmuz sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Cemal Şakar’ın “Hayatın Kıyısında”, Hüseyin Ahmet Çelik’in “Bahri Bey’in Ölüm Dediği”, Sahra Tahiroğlu’nun “Bakkal”, Selma Aksoy Türköz’ün “Bulutların Üstünde”, Emin Gürdamur’un “Vaveyla” ve Mustafa Özel’in “Uçtu, Gitti” isimli öyküleri bulunuyor.

Mustafa Muharrem ve Serdar TuncerSöyleşileri

İtibar’ın Temmuz sayısında Mustafa Muharrem ile Ahmet Edip Başaran konuşmuş. Muharrem, “Şiir varsa, başlangıçtaki saflığımız bizden umut kesmemiş demektir.” diyerek önemli bir noktaya temas ediyor. İkinci söyleşide ise Serdar Tuncer, Raşit Ulaş’ın sorularını yanıtlamış. Tuncer, “Kendisi olmayanın başkasına söyleyeceği söz yoktur.” diyor. Ercan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı: 15 Temmuz, Müesses Nizam, Yakın Gelecek. Akif Emre’nin yayıncısı ve arkadaşı Mustafa Kirenci, Emre’yle ilgili dokunaklı bir yazıyla aramızda. Sibel Eraslan dokunaklı bir denemeyle bu sayımıza kıymet katıyor: Hz. Fatıma’nın Ağaçları. Selahattin Yusuf’un yakında yayınlanacak olan romanından bir bölüm yayınlıyoruz: Masumiyetin Son Günleri. Mustafa Kara, “Muzaffer Civelek ve Nurettin Topçu” başlıklı yazısıyla aramızda. Zeynep Merdan’ın ikinci yazısına yer veriyoruz. Necip Tosun, edebiyat ve hayat arasındaki ilişkiyi incelediği bir denemeyle aramızda. Bu sayımızın diğer yazarları ise Hüsrev Hatemi, Kemal Sayar, Erol Yılmaz, Savaş Barkçin, Ahmet Edip Başaran, Bekir Salih Yaman, Kâzım Berkay Özkardaş, Bayram Zıvalı ve Muhammed Emin Albayrak.