itibar Dergisinin Ocak Sayısı Çıktı

İtibar, 64. sayısı olan Ocak sayısında Bülent Ata ve Yunus Emre Özsaray ile yapılmış iki söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Ahmet Murat’ın “Ceylan” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Hüsrev Hatemi’nin “Birleşmiş Çocuk Ruhları Örgütü”, Mustafa Muharrem’in “Mekik” ve İbrahim Tenekeci’nin “Kardeşim Nasıl?” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Mustafa Akar, Ali K. Metin, Zafer Acar, Süleyman Unutmaz, Said Yavuz, Cengizhan Konuş, Nurettin Durman, Tuba Kaplan, Mehmet Torun, Durmuş Ongun, Rumeysa Nur, Mehmet Burak, Muaz Kutluay, Mustafa Yıldırım, Oğuzhan Bükçüoğlu, Rıdvan Tulum, Orhan Özekinci, Sibel Eraslan ve Arif Ay.

İtibar Ocak sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Güray Süngü’nün “Şehrin Düşüşü”, Handan Acar Yıldız’ın “Bekleme Taklidi”, Senem Gezeroğlu’nun “Katil Kim?”, Yıldız Ramazanoğlu’nun “Dinozorun Rüyası”, Ayşegül Genç’in “İçinde Bir Şey Olanlar”, Mehtap Altan’ın “Gri” ve Selma Aksoy Türköz’ün “Yeniden Mütevazı Bir Teklif” öyküleri bulunuyor.

Bülent Ata ve Yunus Emre Özsaray Söyleşileri

İtibar’ın Ocak sayısında Bülent Ata ile Dilek Erdem konuşmuş. Ata, “Bize kötülüğü dokunmamış birinin bir anda düşmanı kesiliyoruz.” diyor. İkinci söyleşide ise Yunus Emre Özsaray ile Suavi Kemal Yazgıç konuşmuş. Özsaray “Nerede duruyorsam ancak oradan konuşabilirim.” diyerek edebî tavrı hakkında önemli bilgiler veriyor. Ali Sali, Diriliş Ertuğrul dizisi üzerinden emek mahsulü bir yazı kaleme aldı: Yeni Bir Geçmiş İnşa Etmek. Gökhan Gökçek, ilk yazısı ile aramızda: Türk Tarihine Giriş. Hayrettin Orhanoğlu, bu kez Fatma Şengil Süzer’in şiir dünyasını kaleme aldı. Necip Tosun gezi yazılarına Selanik ile devam ediyor. Ayhan Demir, sular altında kalan ve eski bir Türk beldesi olan Adakale’yi yazdı. İsmail Özen öykü notlarında Cemal Şakar’ın “Pencere”sine dair rikkatli incelemelerde bulunuyor. Ayrıca bu sayımızdan itibaren Harun Tan’ın portre fotoğraflarını yayınlamaya başlıyoruz, ilk misafirimiz İbrahim Kalın. Bu sayımızın diğer yazarları ise Kemal Sayar, Tarık Tufan, Afşin Selim, Suavi Kemal Yazgıç, Kâzım Berkay Özkardaş, Ertan Örgen, Gülhan Tuba Çelik, İlker Nuri Öztürk, Soner Karakuş ve Muzaffer Serkan Aydın.