İTİBAR’IN AĞUSTOS SAYISI ÇIKTI

İtibar, 95. sayısı olan Ağustos sayısında Gökhan Ergür ile yapılmış bir söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Mustafa Muharrem’in “Çeyrek Şathiye” isimli şiiriyle sayfalarını açıyor. Ahmet Edip Başaran’ın “Melez Armoni”, Mehmet Narlı‘nın “Havale” ve Orkun Elmacıgil’in “Kendi” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Zafer Acar, Enes Talha Tüfekçi, Süleyman Unutmaz, Mustafa Ruhi Şirin, Ahmet Ölmez, Güven Adıgüzel, Bayram Zıvalı, İsmail Aykanat, Kenan Yusuf Taşkın, Ayşegül Baytut, Abdulhâlik Aker ve Ali Emre.

İtibar’ın Ağustos sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Necip Tosun’un “Kanatları Kar İçinde”, Selma Aksoy Türköz’ün “Kolye” ve Selime Kahraman’ın “Böğürtlen Reçeli” isimli öyküleri bulunuyor.

Gökhan Ergür Söyleşisi

İtibar’ın Ağustos sayısının söyleşi bölümünde İbrahim Tenekeci sordu, Gökhan Ergür cevapladı. Ergür, “Dostluk ve yoldaşlık, insana yük olduğunda değil, yükünü hafiflettiğinde kıymetli olur.” diyor. Gökhan Gökçek, “Zaferler Ayında Bir Zafer: Malazgirt” diyerek önemli bir konuya temas ediyor. Münire Daniş, “Rüya Günlüğü” başlıklı yazısıyla aramızda. Ercan Yıldırım, “Yerli ve Milli’nin Hasılası” başlıklı yazısıyla bu sayımızda yer alıyor. Leylâ İpekçi, “Senin Rüyanda Bir Mânâ!” diyor. Mustafa Özel, “Bir Dava Adamı: Hüseyin Avni Bey”i anlatıyor. Ömer Yalçınova, “Aydınlık ve Karanlık Yönleriyle Osmanlı’nın Son Dönemi”ni irdeliyor. Ahmet Edip Başaran, “Rüzgâr Külü” başlıklı yazılarının üçüncüsüyle bu sayımızda yerini alıyor. Bekir Salih Yaman, “Okumak Bir Hobi Değildir” diyor. Kemal Sayar, “Narsistlerden Korunma Rehberi” başlıklı yazısıyla yürüyüşünü sürdürüyor. Hatice Ebrar Akbulut, “Bir Kütüphane Hayali”nden bahsediyor. Yusuf Bilal Aydeniz, “Kültür, Medeniyet, Yabancılaşma ve Batılılaşma Ekseninde Tartışmalar” yazısıyla önemli bir konuya değiniyor. Zeynep Merdan, “Kötülüğe Karşı Tezler” başlıklı yazısıyla bu sayıda yerini alıyor. Tayfun Doğan, “Şiire Koşarken” başlıklı yazısıyla Muzaffer Serkan Aydın’ın “Koşma Hissi” şiirini inceliyor. Kitap tahlili bölümümüzde ise Suavi Kemal Yazgıç, Leylâ İpekçi’nin “Leylâ’nın Defteri”, Özlem Karapınar, Necip Tosun’un “Edebiyat Atlası”, Harun Yakarer, Fatih Muhammet Atasever’in “Türkçe Karakter” ve Tuba Kaplan, İlker Nuri Öztürk’ün “Ölüm Öncesi” adlı kitaplarını değerlendirdi.