İTİBAR’IN NİSAN SAYISI ÇIKTI

İtibar, 91. sayısı olan Nisan sayısında Ali Emre ile yapılmış bir söyleşiye yer veriyor. Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulundukları İtibar, doyurucu bir sayı ile okurunun karşısına çıkıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Cahit Koytak’ın “Tazı ve Tavşan” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Ali Emre’nin “Bindörtyüzde Bir”, Ahmet Edip Başaran‘ın “Kağıda Sarılmış Bir İnsan İskeleti Üzerine Tezler” ve Mehmet Narlı’nın “Dünya Dehşeti” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Mustafa Ruhi Şirin, Suavi Kemal Yazgıç, Seyyid Ensar, Mehmet Burak, Mustafa Uçurum, Süleyman Unutmaz, Mustafa Akar, Said Yavuz, Emel Özkan, Soner Karakuş, Muhammed Tarık Şahin, Muhammed Said Çimen, Muhammed Mücahit Yılmaz, Ayşegül Baytut ve Ömer Fatih Andı.

İtibar’ın Nisan sayısının öykü sayfalarında Yunus Develi’nin “Katalogda Olmayan”, Selma Aksoy Türköz’ün “Burun”, İbrahim Kaya’nın “Dua Dua Dökülürken Karlar” ve Edanur Kodalak’ın “Duymak” isimli öyküleri bulunuyor.

Ali Emre Söyleşisi

İtibar’ın Nisan sayısında Recep Terler sormuş, Ali Emre cevaplamış. “Nureddin Zengi” ve “Selahaddin” romanları ekseninde gerçekleşen söyleşide Emre, “Tarih, biraz da kim yazarsa, kim ilgilenirse onundur. Bir şeyin kendisinden, kendi gerçeğinden sonra en değerli, kıymetli tarafı onun sanat yoluyla anlatılması, yaşatılmasıdır.” diyor. Necip Tosun, “Necip Fazıl Kısakürek: Dava ve Poetika” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ercan Yıldırım, “Bir Türk Düşüncesi Var mı?” diye soruyor. Bekir Salih Yaman, “Kemal Karpat’ın Bıraktığı Miras” diyerek önemli bir konuya temas ediyor. Muhammed Enes Kala, “Korkudan Kaygıya, Meraktan Hayrete” başlıklı yazısıyla aramızda. Kemal Sayar, “Şeffaf Ol, Bu Bir Emirdir!” diyor. Yıldız Ramazanoğlu, “Antep’te Suriyeli Yazarlar, Hüzünler, Sevinçler” başlıklı yazısıyla yürüyüşünü sürdürüyor. Hatice Ebrar Akbulut, “Yazının Mihneti”ni anlatıyor. Ahmet Ölmez, “Kekeme Türk Şairin Peşinde” başlıklı yazısıyla bu sayıda yerini alıyor. Kitap tahlili bölümümüzde ise Harun Yakarer, Fatih Memiş’in “Sana Seslenmek İstedim”, Hüseyin Ahmet Çelik, Yunus Develi’nin “Militan Kahvesi”, Yunus Karadağ, M. Fatih Andı’nın “Akrebi Kuyruğundan Tutmak”, Mehmet Fatih Öz, Ali Sali’nin “Fatma Begüm’ün Saba Defteri”, Rüya Bağ, Suavi Kemal Yazgıç’ın “Dünyanın Çekmeceleri”, Suavi Kemal Yazgıç, Akif Emre’nin “Aliya”, Zahide Aydoğdu, Sedat Anar’ın “Sokaknâme”, Büşra Yavuz, Savaş Ş. Barkçin’in “Kalbin Aklı” ve Mehmet Ali Yafez, Taha Kılınç’ın “Kudüs Yazıları” adlı kitaplarını değerlendirdi.