İlk olarak 1859 yılında Rus yazar Ivan Gonçarov tarafından yayımlanan bu roman "Oblomovluk" kavramıyla döneminin en önemli psikolojik romanlarından biridir. Ivan Gonçarov, 1849 yılında Oblomov'un Rüyası adıyla bir öykü olarak yazdığı bu metni 10 sene sonra roman haline getirmiştir. Daha çok Oblomov, Ştoltz ve Olga karakterleri arasında geçen eserde Oblomovluk kavramı haricinde Rus toplumunun dönüşümünü de görürüz. Metnin başından sonuna Oblomov karakterindeki iflah olmaz uyuşukluk halini, arkadaşları bu durumdan kendisini çekip çıkarmaya çalışsa bile bundan vazgeçemeyişini okuruz. Meşhur hırkası ve saf iyimserliğiyle Oblomov, klasik edebiyatın en önemli anti-kahramanlarından biridir.

Ivan Gonçarov

Oblomov

Hasan Ali Yücel Klasikleri

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