Ivan Gonçarov - Oblomov

Ivan Gonçarov - Oblomov

Ivan Gonçarov - Oblomov

14.11.2021 - Turhan YILDIRIM

İlk olarak 1859 yılında Rus yazar Ivan Gonçarov tarafından yayımlanan bu roman "Oblomovluk" kavramıyla döneminin en önemli psikolojik romanlarından biridir. Ivan Gonçarov, 1849 yılında Oblomov'un Rüyası adıyla bir öykü olarak yazdığı bu metni 10 sene sonra roman haline getirmiştir. Daha çok Oblomov, Ştoltz ve Olga karakterleri arasında geçen eserde Oblomovluk kavramı haricinde Rus toplumunun dönüşümünü de görürüz. Metnin başından sonuna Oblomov karakterindeki iflah olmaz uyuşukluk halini, arkadaşları bu durumdan kendisini çekip çıkarmaya çalışsa bile bundan vazgeçemeyişini okuruz. Meşhur hırkası ve saf iyimserliğiyle Oblomov, klasik edebiyatın en önemli anti-kahramanlarından biridir.

Ivan Gonçarov
Oblomov
Hasan Ali Yücel Klasikleri
İş Bankası Kültür Yayınları

Turhan YILDIRIM - 14.11.2021
Etiketler : Edebiyat ivan gonçorov oblomov hasan ali yücel iş bankası kültür yayınları

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Çorak Arazilerden Cennet Bahçelerine Dönüşen Bir Ülke: Finlandiya
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhan1983
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 2 yazı bulunmaktadır.

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