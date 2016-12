İyilik Ajandası İyilik Nakli Yapmaya Geliyor

Ayşe Ünsal ve Cihat Albayrak’ın kaleme aldığı İyilik Ajandası 2017, 365 iyilik önerisi ile 1 Ocak 2017’de başlayacak bir iyilik projesi...

Erdem Yayınları etiketiyle çıkan İyilik Ajandası 2017, yılın her günü için bir iyilik önerisi sunuyor.

Ayşe Ünsal ve Cihat Albayrak’ın birlikte kaleme aldığı Ajanda’da her yaşa, gelir grubuna, her meslekten kişiye hitap eden öneriler mevcut. Farklı kesimlerden ihtiyaç sahiplerine, çevremize, kendimize yapabileceğimiz iyilikler ile dolu İyilik Ajandası.

1 Ocak 2017’de Ayşe ve Cihat başta olmak üzere, Ajanda’yı takip edenler önerilen iyilikleri gerçekleştirecek ve hem sosyal medyada hem de www.iyilikajandasi.net adresinde deneyimlerini paylaşacaklar. Bu paylaşımlarda özneler ve iyiliğin yapıldığı kişiler değil iyilik eylemi ön plana çıkarılacak ve iyiliğin yayılması amaçlanacak.

Erdem Yayın Grubu İyilik Ajandası’nı Şu İfadelerle Tanıttı:



“Unutmayın! Bir iyilik bizi, çok iyilik hem bizi hem de dünyamızı güzelleştirir. Haydi çok olalım!”

Okul, iş, sosyal hayat, sosyal medya, paylaşılanlar, sürekli akıp gelen mesajlar, tıkalı trafikler, yoğun kaldırımlar ve nihayet yetmeyen bir 24 saat... Bu koşturma içinde yol kenarına çöküp kalmış minik yavruları, pazara çıkamayan anneleri, her sabah işe gider gibi evden çıkan işsiz babaları göremez oluyoruz. İşte asıl yorgunluk bu! Gönül yorgunluğu! İyilik Ajandası bu yorgunluğun şifası olarak hazırlandı. Kalbinizin iyiliğini tüm yıla yayacak bir hareketin içinde olmak size de iyi gelecek!

Her gün için farklı bir iyiliğin peşine düşecek, sosyal medya hesabımızdan iyilikte yarışanların mesajlarının geldiğini göreceksiniz. Her adım bir sonrakine cesaret kazandırıp, iyilik taptaze bir nefes olarak yaşamın her alanına dolacak.

“Bir yaşlıyı, sevdikleriyle görüntülü konuştur.

Özlemeyi iyi bilir yaşlılarımız. 21. yüzyıl bize özlemeyi bile unutturdu ne yazık ki. Bizi değerlerimizden uzaklaştıran teknolojiyi iyilikler yapmak için kullanmak mümkün.

Bugün önerdiğimiz şeyi, biz de ilk kez seninle birlikte deneyeceğiz. Ailenden ya da çevrenden yaşlı birini seç. Çocuklarını, torunlarını uzun süredir görmemiş bir yaşlı olmalı bu. Onu, uzak olduğu sevdikleriyle, görüntülü konuşma yöntemiyle görüştür. Oluşturacağın mutluluğu hayal edebiliyor musun?”

Ayşe Ve Cihat İyilik Ajandası’nı Şu Metinle Duyurdu:

İyilik Nakli Yapmaya Geliyoruz!



İşte İyilik Ajandası!

Büyük gün bugün. Pek çok dostumuz bu projeye ne kadar uzun zamandır hazırlandığımızı biliyor.

Allah’a şükürler olsun, hem Ayşe’nin hem Cihat’ın en büyük hayali gerçekleşiyor. İtiraf etmek gerek belki; ölmeden böyle bir eser bırakabildiğimiz için çok çok mutluyuz.

Son birkaç yılda, Hayal Bilgisi etrafında şekillenen iyilik hareketimizi ve dostlarımızla neler yaptığımızı biliyorsunuz, şahitsiniz. Daha fazlasını yapabileceğimizi biliyorduk. Etrafımızda bunca güzel insan varken, dünyayı iyileştirebileceğimizi, hep birlikte “iyilik nakli” yapabileceğimize inanıyorduk.

Bir yandan çocuklarımıza İyilik Çetesi ile iyiliği aktarırken, Erciş’te İyilik Atölyesi’nde heyecanla üretmeye devam ederken, Hayal Bilgisi’ni Türkiye’nin iyilik dergisine dönüştürürken çok çalıştık. Ülkemizde darbe girişimleri oldu, terör olayları oldu, ailemizden pek çok yakınımızı kaybettiğimiz bir yıl oldu, sınavlara hazırladığımız öğrencilerimiz ve eğitim sorumluluğumuz hep oldu ama biz bu arada hep bir vakit bulduk ve İyilik Ajandası’nı hazırladık.

2017 bizim için çok önemli bir yıl.

İyilik Ajandası 1 Ocak 2017 ile başlıyor ve yılın son gününe dek, her gün için bir iyilik önerimizi size ulaştırıyor. 365 gün için 365 iyilik önerisi hazırladık. İyilik denince, yaşlıların ellerindeki poşetleri taşımak, SMS ile 5 ₺ göndermek, eski kıyafetleri bir poşete doldurup ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak gibi şeyler geliyor milyonlarca insanın aklına. Sosyal sorumluluk projelerinin hepsi birbirinin aynısı; iyilik konusunda o kadar az fikir üretilmiş ki!

Ama biz şanslıydık, etrafımızda örnek alabileceğimiz, iyi işlerinden ilham alabileceğimiz çok güzel dostlarımız vardı. Toplumun hemen her kesiminden grupları inceledik, ihtiyaç analizleri yaptık, uzmanlardan öneriler aldık, bir iyilik rehberi hazırlamaya gayret ettik.

Ajanda’da kendimize yapacağımız iyilikler var. Ailemize, çevremize, akrabalarımıza, iş arkadaşlarımıza yapabileceğimiz iyilikler de. Gelir grubunuz ne olursa olsun, size hitap eden bir çalışma hazırladık; ne kadar meşgul olursanız olun, ne kadar boş vaktiniz olursa olsun... Yaşınız kaç olursa olsun ya da cinsiyetiniz, siyasi görüşünüz, dini inancınız...

1 Ocak 2017’de, Ajanda’yı takip edenler olarak, Ajanda’nın bize önerdiği iyiliği yapacağız. Deneyimlerimizi www.iyilikajandasi.net adresinden paylaşacağız, ya da İyilik Ajandası Facebook sayfasından... Sizler, yaptığınız iyiliğin/etkinliğin sonuçlarını, tecrübelerinizi paylaşacaksınız bizimle ve önerilerinizi, fikirlerinizi...

Şahsımızı ya da iyilik yaptığımız kişileri değil, iyilik eylemini öne çıkaracak ve iyiliğin yayılması için gayret edeceğiz.

365 gün boyunca, iyilik mesaimiz sürecek. İsim olarak Ajanda demiş olsak da, içerik olarak birkaç kitap hacminde bir metinle karşılaşacaksınız. Ve Merve Özdoğan’ın müthiş çizimleriyle...

Erdem Yayın Grubu, İyilik Ajandası projemizi tereddüt etmeden kabul etti, büyük emek verdi ve hayalimizin gerçekleşmesinde çok çok büyük bir pay sahibi oldu. Allah, bu işe emek verenlerin hepsinden razı olsun, bilhassa Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Dr. Melike Günyüz, Zeynep Gülsüm Erdem Sağlam, Merve Özdoğan, Meryem Uçar, Fatma Hazan Türkkol, Neslihan Erdem Yalçın, Ayşe Adaş... Sizler iyilikleri çoğaltan güzel insanlarsınız!

* Ayşe ve Cihat olarak, İyilik Ajandası’ndan elde edeceğimiz bütün telif hakkını, Ajanda’daki iyiliklere harcayacağımızı bildirmek istiyoruz.

