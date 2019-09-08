İzdiham 41. Sayı Çıktı

Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi İzdiham’ın 41. Sayısı çıktı. İlk sayısından itibaren Türkiye’nin tüm seslerini sayfalarına taşıma titizliği ve enerjisiyle öne çıkan İzdiham, yepyeni bir tasarımla okura sürpriz yapmaya devam ediyor. Ses getiren kapak tasarımları, etkileyici yazı ve şiirlerle dikkat çeken popüler edebiyat dergisi İzdiham, Eylül-Ekim sayısında “AYRILIK ELMAYLA BAŞLADI” sözü ile yeni bir döneme “Merhaba” diyor. Yeni sayı, Perulu şair Cesar Vallejo’nun “Umuttan Söz Etmek İstiyorum” başlıklı umut dolu yazısı ile açılıyor.

İzdiham bu sayıda da yeni şiir, öykü ve deneme yazılarıyla okurla buluşuyor.

Bülent Parlak, Emine Şimşek, Mehmet Narlı, Zeki Ovaris bu sayının şairleri. Zeki Ovaris, dünyanın en eski mülteci kamplarından birinden, Arakan’dan ses veriyor.

Yazılarıyla Gökhan Özcan, Turan Karataş, Güray Süngü, Abdullah Harmancı, Dilek Kartal, Halil İbrahim Kuruçay, Adem Maksatsız, Meltem Gülname Kaynar, Seda Nur Bilici, Hüseyin Hakan, Yasin Kara, Yağız Yılmaz, Ömer Çakıroğlu, Rümeysa Çiftçibaşı, Atakan Yavuz, Özer Turan, İbrahim Varelci, Meryem Ermeydanı, Tuğba Karademir, Esra Tarakçı, Faruk Sarıkavak, Muhammed Güleroğlu, Seyfullah Akkuzu, Çağatay Hakan Gürkan, Berat Karataş, Esra Okutan ilgi çekici yazılarıyla bu sayıya katkıda bulunan isimler.

Sadık Hidayet’in önemli romanı ‘Diri Gömülen’den kısa ama etkili bir parçaya da yer verilen yeni sayıda Gonçarov’un ünlü roman kahramanı Oblomov’un psikolojik tahlili de öne çıkıyor. Dergide ayrıca Turan Karataş’ın edebiyat anıları, Türk tiyatrosu için bir milat sayılan Afife Jale, kafeste sergilenen ilk insan Oto Benga, Güney Afrika edebiyatı hakkında dikkat çekici bölümlerin yanında gençlerle hayata dair konuşmalar, sinema ve müzik yazıları da yer alıyor.