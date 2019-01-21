İzdiham Dergisinin 11. Sayısı Çıktı

İzdiham dergisinin 38. sayısı beklenirken okurlarına bir sürpriz yapan dergi zamanında 10. sayıdan sonra maddi sıkıntılardan dolayı sekteye uğrayan derginin 12. sayısına geçildiği için o dönem çıkarılamayan 11. sayıyı çıkardı. Ocak-Şubat 2019 sayısı 11. sayı olarak raflarda.

Kapağında Neşet Ertaş’ı ağırlayan derginin arka kapağı Ahmet Uluçay’a ayrıldı. İzdiham Maarif Takvimi’yle başlayan ve Osamu Dazai’nin İntihar Mektubu’yla devam eden dergide; Gökhan Özcan her zamanki köşesinde okurlarıyla buluşurken Güven Adıgüzel Neşet Ertaş’ı yazdı.

Bülent Parlak’ın Dünya Burukluk Listesi’ni oluşturduğu bu sayıda:

Yazılarıyla; Abdullah Uluyurt, Atakan Yavuz, Derya Yazgıç, Dilek Kartal, Enes Aras, Esra Okutan, Faruk Sarıkavak, Güray Süngü, Halil Ecer, Hüseyin Hakan, İsmail Özcan, Melda Zirek, Muhammed Güleroğlu, Mücahit Gündoğdu, Oğuzhan Bükçüoğlu, Özer Turan, Seda Nur Bilici, Turan Karataş, Yasin Kara, Yasin Şafak.

Şiirleriyle; Rıfat Eroğlu, Sümeyya Bağış, Yasir Tiryaki, öyküleriyle; Emine Şimşek, Zeynep Kahraman Füzün, masalıyla; Meryem Ermeydan yer aldı.

Işıl Madak Kaya ablası Didem Madak’a yazdığı mektubu paylaştı.

Yunus Meşe İtalo Calvino’yu yazdı.

Yeşilçam yazısı her zaman olduğu gibi Erhan Tuncer’e ait.

Çağatay Hakan Gürkan Jerzy Kosinski’yi çizerken Mehmet Niyazi ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Maarif Takvimi’ni Meltem Gülname Kaynar, Filmler ve Replikler köşesini Berat Karataş hazırladı.

Mustafa Toprak Van Gogh ile röportaj yaparken, Beyazıt Bestami Keçeli metrobüsle konuştu.