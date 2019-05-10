İzdiham Dergisinin 39. Sayısı Çıktı

Kapağında Marlon Brando’yu ağırlayan İzdiham dergisinin Mayıs-Haziran 2019 sayısı İzdiham Maarif Takvimiyle açılıyor. Gökhan Özcan’ın Serçe Parmağı köşesi ile devam eden dergide Bülent Parlak’ın da bir yazısı var. Arka kapağında Sezai Karakoç’un dizelerinin paylaşıldığı ve Çağatay Hakan Gürkan’ın Nurettin Topçu çizimiyle yer aldığı dergiye katkıda bulunan diğer isimler:

Yazılarıyla; Adem Maksatsız, Atakan Yavuz, Beyazıt Bestami Keçeli, Dilek Kartal, Esra Okutan, Çağatay Hakan Gürkan, Ecem Aktaş, Enes Aras, Erhan Tuncer, Faruk Sarıkavak, Halil İbrahim Kuruçay, Işıl Madak, İbrahim Varelci, Güray Süngü, Halil Ecer, Hüseyin Hakan, Mehmet Aslan, Melda Zİrek, Melek Bölükbaşı, Muhammet Güleroğlu, Mustafa Toprak, Ömer Çakıroğlu, Sedanur Bilici, Seyfullah Akkuzu, Sümeyye Özbay, Turan Karataş, Yağız Yılmaz, Yasin Kara, Yunus Meşe,

Şiirleriyle; Emine Şimşek, Ravza Karakülah,

Öyküsüyle; Zeynep Kahraman Füzün,

Masalıyla; Meryem Ermeydan,

Thomas Dixon’ın yazısını Saniye Devşiren, Edgar Allen Poe’un öyküsünü Ahmet Erbil çevirdi.

Mücahit Gündoğdu’nun soruşturmasını; Ali Necip Erdoğan, Celal Fedai, Emin Gürdamur, İsmail Sezer, Mehmet Aycı, Muhammet Safa Karataş ve Yunus Nadir Eraslan yanıtladı.

Filmler ve Replikler köşesini Berat Karataş hazırladı.