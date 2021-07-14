Japonların İkigaisi

İkigai Wikipedia’ da şöyle tarif edilmektedir: "Varlık nedeni anlamına gelen Japonca bir kavramdır." İkigai" kelimesi genellikle kişinin hayatındaki değer kaynağını veya hayatını değerli kılan şeyleri belirtmek için kullanılır. Türkçeye çevrildiğinde kelime kabaca "uğruna yaşadığınız şey" ya da "sabah uyanma sebebiniz." anlamına gelir. Her bireyin ikigaisi onlar için kişiseldir ve yaşamlarına, değerlerine ve inançlarına özgüdür."

İkigai kitabının yazarları Hector Garcia ve Frances Miralles’e göre ikigai kabaca "hep meşgul kalarak mutlu olma "olarak çevrilebilir. İkigaimiz içimizdeki derinliklerde saklıdır ve onu bulmak sabırlı bir arayış gerektirir. Okinawa’da, yani asırlık insanların en fazla bulunduğu adada doğan insanlar yeni bir güne başlama nedenimizin ikigaimiz olduğunu söyler.

Yazarlar rutinlerimizi aşmanın bunu kırmanın tek yolunun beyni yeni bilgilerle uğraştırmak olduğunu söylemektedirler. Kendimizi konforlu bölgenin dışına çıkarmak kaygı verse de bunun için kendimizi değişime açmanın önemini vurgulamaktadırlar. "Zihni aktif tutmak ve yaşamlarımız süresince zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmamak ikigainin de ana unsurudur "(s.35)

Garcia ve Miralles eserlerinde morita terapisinden de bahsetmektedirler. Psikoterapist olmanın yanında Shomo Morita bir Zen Budist’iydi ve terapisi Japonya'da kalıcı iz bıraktı. Morita terapisinde hastalarına duygularını kontrol etmeye çalışmadan kabul etmeyi öğretmektedir. Morita terapisinin temel prensipleri; duyguları kontrol etmek, yapmamız gerekeni yapmak ve hayatımızın amacını keşfetmektir.

Yazarlar ayrıca ikigaide akışta olmanın önemini vurgularken akışı şöyle tarif etmektedirler. "Akış; insanın kendini her şeyden üstün tuttuğu bir etkinliğe kendini kaptırma halidir. Akışı yakalamanın temel koşullarından birisinin tek bir göreve yoğunlaşmak olduğundan bahsederler. Modern insanın çıkmazlarından biri olan birden fazla işi birlikte yapmanın verimli bir yol olmadığını belirtmektedirler. Modern insanın etrafında o kadar dikkati dağıtıcı şey vardır ki e-posta yazarken YouTube'daki videoyu izliyoruz o arada sohbet penceresi açılıyor ve onu yanıtlıyoruz. Cep telefonu cebimizde titreşiyor, o mesaja cevap verirken Facebook'a bağlanıyoruz bir yandan gelen e-posta ile ilgileniyoruz. Yazarlar, her seferinde bir tanesine yoğunlaşmak, tek bir işe odaklanmak için dikkat dağıtıcı ortamdan uzak kalmak ve yaptığımız şeyi sürekli kontrol etmek gerektiğini çözüm yolu olarak sunmaktadırlar.

"Günlük geleneklerden zevk almaya odaklanın, bunları akışı yakalamak için araç olarak kullanın. Sonuç konusunda endişelenmeyin, doğal olarak gelecektir. Mutluluk sonuçta değil, süreçtedir." (s.83)

Yazarlar, Japonya'da uzun ömürlülerin sırrının kültürlerine sıkı sıkıya bağlı olmalarına dayanmakta olduğunu Japon halkının toplum algısı ve sonuna kadar faal kalma çabasının uzun yaşamlarındaki anahtar unsurlar olduğunu belirtmektedirler. "Çalışmak zorunda değilken bile meşgul olmak istiyorsanız, ufkunuzda bir ikigainiz, yaşamınız boyunca size rehberlik eden bir amacınız olmalı, toplum ve kendiniz için bir şeyleri güzel ve kullanışlı kılmak için kendinizi motive etmelisiniz"(s.95)

Bireyselliğimizin ön plana çıktığı, her birimizin bir diğeri ile yarıştığı günlük yaşantımızda, sabah yataktan kalkmak için sebebimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. İkiganizin ne olduğunu bulmak için; Hangi işte iyisiniz? Size ne için para ödeniyor? Neyi seviyorsunuz? Dünyanın neye ihtiyacı var? sorularına verdiğimiz cevapları gözden geçirmeliyiz belki ortak bir cevap bulabilir ve bu da bizim hayat enerjimizin kaynağı olabilir. Keyifli okumalar...

İkigai

Japonların Uzun ve Mutlu Yaşama Sırrı

Hector Garcia ve Francesc Miralles

İndigo Kitap

171 sayfa