Kahve Bardağına Şiirler Yazan Adam´ın İlk Kitabı

Kahve ile şiiri öyle güzel harmanlamış ki, “kahve bardaklarına şiirler yazan adam” diye bahsedilir olmuş kendisinden. Eğer onu sık sık görüyorsanız ihtimal ki Kadıköy’desiniz. Yalnızca kahve bardaklarına şiirler yazmıyormuş meğer. Derslerde 2 kere 2’nin 4 ettiğini öğretirken öğrencilerine, gerçek yaşamda ise her zaman etmediğini anlatıyor insanlara. Söylediğine göre ortaokul zamanlarında atılmış, içindeki şiirli şeylerin temeli. İçindeki hisleri anlatmaya o zaman da yeterli görmezmiş kelimeleri. Onun yetersiz saydığı kelimelerle onu anlatmaya çalışmak da zaten yeterince zor. O zaman susalım ve onu bize anlatsın, yüreğinden dökülen cümleler. Ve buyrun. İşte karşınızda “Şiirli Şeyler”! Kitap Kulübü Yayınları´nın yeni eseri olan Şiirli Şeyler ile sosyal medyada sık sık rastlanan kahve bardaklarının üzerine büyük bir hissiyatla aktarılmış unutulmaz dizelerin tabiri yerindeyse nakkaşı Emre Yılmaz´ın ilk eseri, popülerliğe ulaşmış kahve bardakları furyasının startını vermiş @yemreyi uzantılı hesabın ta kendisinden yaşamın tam içinden kaldırım taşlarının her birini sayarcasına işlenmiş kelimelerin oluşturduğu dizeler okurla buluştu.