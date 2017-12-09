Kalpleri Akord

Kalpleri Akord

Kalpleri Akord

09.12.2017 - Alıntı
Kalpleri Akord

Kalpleri Akord, var olan tüm ayrıntılardan bir bütün sunuyor okurlarına, yazar 29 farklı bölümde tarihin, yakın tarihin, toplumların, toplumuzun ve inançlarımız için farklı aforizmaların altını çiziyor. Düşüncede ve eylemde dünyalık meselelerde ve manevi hayatta anahtar sözcükler hatta noktadan önce yazılabilecek tüm tümceler derli toplu sayfalarını tutuyor bu kitabın.

Ahmet Yaşar Çakmak´ın ikinci kitabı olan Kalpleri Akord, toplumsal birçok meseleye ilişkin hassas noktalara, sinir uçlarına parmak basıyor. Kanaat önderlerinin, alimlerin belirli meselelerdeki görüşleri Ahmet Yaşar Çakmak´ın uzun yıllar elde ettiği tecrübe ve birikimle okura sunuluyor. Kitabın öyküsü çok farklı eskiler bu birikime “fişleme” diyorlar. Eser sahibi büyük zarfların içerisine altını çizdiği tüm düşünceleri, anektodları yıllarca biriktirip ardından bir derleme ortaya koyuyor.

Alıntı - 09.12.2017
Etiketler : Yayınevi ahmet yaşar ocak kitap kulübü yayınları kalpleri akord

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