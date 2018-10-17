KANON 2010 DERGİSİ: “ÇIKMIŞ BULUNDUK!”

“Kalıplaşmaya, donuklaşmaya, 'usta'lara, 'abi'lere, holding dergilerine, belediye şairlerine, edebiyat tarikatlarına, çeteleşen ilişkilere başkaldırmak için ÇIKMIŞ BULUNDUK!” diyerek yola çıkan KANON 2010 dergisi Ekim-Kasım 2018 tarihli ilk sayısıyla okurlarına merhaba dedi.

Genç kuşağın sesi olma iddiasındaki KANON 2010 dergisinin sayfaları manifesto niteliğinde bir ön yazı ile okurunu karşılıyor. Genç şairlerin ağırlıkta olduğu dergide şiir perdesi Burak Ş. Çelik'in Ciğerlerine Kül ve Duman Değmemiş adlı şiiri ile açılıyor. Eray Sarıçam'ın Savunma, Bâki Ayhan T.nin Kızılgerdan Manzaraya Bakıyor, Ömer Erdem'in Bedri Rahmi'nin Resimleri, Habil Arabacı'nın Efemera, Aytaç Ars'ın Bol Ç'li Bir Çukur Uçkuru, Mert Mevlüt Gökçe'nin İlişkin Detaylar, Umut Cemal'in Aralık Arayanlardan Uzak, Fuat Eren'in Sonyaz, Emre Gürkan Kanmaz'ın Tavşan Deliğindeki Bahçe dergideki diğer şiirler.

İddialı öykülerle çıkan derginin öykü bölümü Eyüp Tekin'in Kitap Cehennemi ve Yüksel'in Beklenen Sonu adlı öyküsü ile açılıyor. Sokağın Dışında adlı öyküsü ile Gizem Uysalcan, İçim Hep Bir Akşam adlı öyküsü ile Aysun Bahar Asar, Yarım Limon adlı öyküsü ile Uğur Ergün derginin öykü bölümünde yer alan diğer isimler.

Tartışma yaratacak yazıların yer aldığı dergide Kaan Eminoğlu Çok Şey Söyleyip Hiçbir Şey Anlatmama Bilimine Giriş adlı yazısıyla yeni bir polemiğe kapı aralıyor. Eray Sarıçam Şiirin Bugünü adlı yazısıyla geçmiş ve günümüz şiiri arasındaki bağlantıları gün yüzüne çıkarıyor. Leyla Arsal Şiir Dilinin Kapalılığı adlı yazısıyla okuru şiir evreninde bir yolculuğa çıkarıyor. Özkan Eroğlu William Turner Üzerine adlı yazısıyla William Turner'ı farklı bir bakış açısı ile ele alıyor. Hasan Yurtoğlu Poetikalara Sığmayan Şiir adlı uzun inceleme yazısıyla şiir üzerine önemli tespitlerde bulunuyor. Serkan Işın Görsel Şiir adlı yazısıyla görsel şiirin ilkelerini ortaya koyup ülkemizde pek de bilinmeyen bir türü tanıtıyor.

Derginin arka kapağında ise Kaan Eminoğlu'nun dergiye ithaf ettiği Yedek Santrfor adlı şiiri bulunuyor.



