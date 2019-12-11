Bu roman, Afrika’nın iktisadi anlamda sıfırdan başlayarak küresel ekonomik düzeye aşama aşama nasıl gelindiğini anlatıyor.

İdealist bir iktisatçı olan Imari’nin disiplinli gayretleriyle koordineli çalışarak Başkan’la el ele verip ülkesini, yoksulluk içinde çırpınan vatanını sömürücü ajanların ve işbirlikçilerin kol gezdiği bir zamanda, dinmek bilmeyen iş enerjisiyle iyi ve sıkı bir ekonomik program dâhilinde kalkındırmasına da okuyarak şahit oluyor okur.

Kara bir kaderi olan bir kıta, ekonomik mücadele vererek tüm veçheleri ve teşkilatıyla ayağa kalkıyor... Olumlu bir ütopya niteliği taşıyan romanda yazar, okura; bir ülke yeni baştan nasıl inşa edilir, ekonomik devrimler ne şekilde yapılandırılır, sorularının yanıtını veriyor.

Bugün gelişmekte olan veya geri kalmış her ülke insanının bu romandan iktisadi tüyolar alacağı, ‘yeniden inşa’ya inanan Türk okura da söylenecek sözler ve savunulan tezler var: Küresel işleyişe alternatif bir iktisadi kalkınma mümkün müdür? sorusunun yanıtında saklı olan bu temel tezler yazarın iktisat ilmine dair birikimiyle de taçlanarak üzerinde düşünülmesini, derin derin muhasebesinin yapılmasını gerektiren bir eser çıkarıyor ortaya.

Kara Kıtanın İktisatçısı, ‘Azmin elinden küresel dünya bile kurtulamaz’ dedirten bir roman.

Türkiye’nin, Afrika’nın, dolayısıyla dünyanın iktisadi geleceğine dair bir roman.