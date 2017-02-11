Karanfil Fanzin'in 22. sayısı çıktı. Sınırı 22. kez geçiyor, sesimizi 22. kez yükseltiyor, o duvarın karşısında 22. kez yumruğumuzu sıkıyor ve yarım bıraktığımız şarkıya 22. kez dönüyoruz. "Yani hiçbir şey yerinde değil pek." ön mısrasıyla başladığımız bu sayının manşetinde "NE BU DEVEYİ GÜDECEĞİZ, NE BU DİYARDAN GİDECEĞİZ!" diyerek hâlâ burada olduğumuzu ilan ve ihtara ediyoruz. Edip Cansever'in Salıncak isimli şiirinden yaptığımız iktibas ile duymak istemediğiniz şeylerin altını çizdik. "Bir su gürültüsü, bir pul koleksiyonu, bir duanın yaratılışı duyulur bu ara."

22. sayımızda sizleri karşılayacak olan ilk eser Ahmet Salih Şahin'in Doğu Ekspresi isimli öyküsü. Bir kompartımanda başlayan yolculuk, okuru bilincin dışında tutarak tahmini güç bir neticeye sürüklüyor. Bekir Salih Yaman, Türkçenin Düşmanları 1 başlıklı yazısı ile lisanın ve lisan üzre kalmanın neye tekabül ettiğini anlatıyor.

Yasin Fişne, Son Celse isimli şiiriyle "kendimi kandırarak başladım / ben yalan söylemeye / tokum dedim anneme hayır dayak yemedim" mısralarından hareketle etrafında beliren dünyaya karşı gardını yüksek tutuyor. Dağılan isimli şiirin şairi ise Kerim Çelebi, "-mış gibi yaşamak çok ağır, hani nerede / Belki Hira olur diye biriken kitaplar" mısralarıyla göğsünü genişletecek olanın peşine düşüyor.

Çağrı Subaşı, Gecikmişliğim ismini verdiği şiirde "ve kalmak için kalmayanı kaldırarak / kala kaldım bu dünyada kusursuz bir kalışla" mısralarıyla sıtmalı bir yalnızlığın üzerine yürüyor. Eyüp Aktuğ, Kış Yüzlü Adamlar şiirinde "patronları sinirlendirirdi kalbimizde yer tutan şeyler / çünkü onların akçesi geçmezdi bizim pazarımızda." mısralarından hareketle Türkiye'nin üzerinden geçen güneşten söz ediyor.

Yusuf İkbâl ise Şehrin Uğranılmayan Yerlerinden Biri ismini verdiği şiiriyle karanlık ile gözü arasına kondurulan bir alemden söz ediyor. "Balta inecek en sonunda ve aczin o gerçekçi ve olanaklı örtüsü / Gözüme anaların o uçuşan esvaplarının ferahlığını / Sererek ve serperek boynuma beraberinde bir yükümlülük indirecek." diyerek İbrahim'in baltasını gösteriyor.

Cana Değen Yumruk: Hangi Anahtar isimli inceleme yazısıyla bir kez daha karşımıza çıkıyor Eyüp Aktuğ. Mustafa Melih Erdoğan'ın Hangi Anahtar'ını mercek altına aldığı yazısında şairin şiiri ve şiir anlayışı üzerine düşüncelerini de okurları ile paylaşıyor.

Evet, Karanfil.

Karanfil Fanzin - 22. Sayı İndeksi

Öykü Bölümü

Ahmet Salih Şahin - Doğu Ekspresi

Eleştiri Bölümü

Bekir Salih Yaman - Türkçenin Düşmanları 1

Şiir Bölümü

Yasin Fişne - Son Celse

Kerim Çelebi - Dağılan

Çağrı Subaşı - Gecikmişliğim

Eyüp Aktuğ - Kış Yüzlü Adamlar

Yusuf İkbâl - Şehrin Uğranılmayan Yerlerinden Biri

İnceleme Bölümü

Eyüp Aktuğ - Cana Değen Yumruk: Hangi Anahtar

Karanfil Fanzin - Dağıtım Noktaları

Sivas:

Dünyayı Kurtaran Kitabevi

Aralık Kitap Kafe

Sivas Dışı:

E-Posta adresinize pdf dosyamızı gönderiyoruz. Sizlerde fotokopiciden 10 kuruşa çıktı alabiliyorsunuz. Boyutun A3 olduğunu belirtmeyi unutmayın. Ricamız ise şu: renkli kağıda baskı almayın.



karanfil.fanzin@gmail.com

twitter.com/KaranfilFanzin

karanfilfanzin.blogspot.com