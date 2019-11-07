Mehmet Dilbaz, “Kaybolan Tarihin Peşinde” ismini verdiği sosyal medya hesaplarıyla milyonların tanıdığı bir isim. Bu platformda imparatorluk coğrafyasının bilhassa son payitaht İstanbul’un zaman içinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğini gösterdiği fotoğraflarla hazin ve hüzünlü hatıralarla anlatıyor.

Yine Kaybolan Tarihin Peşinde ismiyle hazırladığı çalışmasıyla bu kez not defterini okuyucuyla paylaşıyor. Bir cami, kasır, türbe, han, mezar taşı, eski bir çınar, çeşme, geçmiş zamanı hayal ettiren manzara ve isimle, üstünde sallanan ve bütün çizgilerine hasret sindiren incelikli vakitlere pencere açıyor.

Teşkilat-ı Mahsusa’nın fedaisi Yakup Cemil nerede kurşuna dizildi?

Hangi konsolosluk binası Osmanlı mezarlığının üzerine inşa edildi?

Kâğıthane sarayları hangi dönemde yağmalandı?

Hangi Osmanlı mezarlığının üzerinde konser alanı var?

Mezarında rahat bırakılmayan Mevlevi Şeyhi kimdi?

Hangi Mimar Sinan eseri yıkılıp yerine benzin istasyonu yapıldı?

Ünlü sanatçı Safiye Ayla’nın çocukluğunun geçtiği yetimhane aslında hangi saraydı?

Bu kitapla, Tanpınar’ın “Kaybolan şey, bir hayat tarzı bütün bir dünyaydı…” diye andığı ‘ikinci zaman’a yolculuklara çıkacaksınız. Ve İstanbul’un nasıl bir masal kuşu olup, avuçlarımızda uçup gittiğine şahit olacaksınız