Kaygusuz Şiir Dergisi 14. Sayı Yayınlandı

Kaygusuz şiir dergisinin 14. sayısı yayınlandı. Dergi, Türk şiirinin merkezine konumlanarak Türkiye’yi, Türk insanını ve insanlığın yeryüzünde bulunuşunu şiir ekseninde okumaya, anlamaya ve anlamlandırmaya devam ediyor. Derginin “Poetika” bölümünde Musa Günerigök’ün “Okurunu Arayan Şiir” yazıyla açılıyor, yazının ilk satırları şöyle: “Geçen sayıdaki yazımda şiiri­mizin Tanzimat’tan bu yana kendi okurunu seçmeye (ara­maya) başladığını yazmıştım. Böyle düşünmemin sebebi hem ikrarı hem inkarıyla büyük olan Fikret’in ‘Size, ey bilmediğim, görmediğim kaariler,/ Size ithaf ile neşrediyorum bunları ben…’ dizeleridir. Bu dizelerde kabaca Tanzimat Dönemi olarak adlandırılan bir dönemin ruhunu görmek mümkündür.” Poetika bölümünde ayrıca Ayşenur Alper, Besim F. Dellaloğlu’nun “Poetik ve Politik” kitabını; Salih Karaduman ise Cemil Aydın’ın “İslâm Dünyası Fikri” kitabını ele alıyorlar. Salim Nacar, poetikasını ifade etmeye “Şiirini Ayakta Tutan İç Düzen” başlıklı yazısının üçüncüsüyle devam ediyor. Bu bölümde ayrıca Mehmet Raşit Küçükkürtül’ün “devletin gölgesinde bir şair: necip fâzıl Kısakürek” üst başlığıyla sürdürdüğü şiir ve siyaset eksenli soruşturmasının yeni bir yazısı bulunuyor: “büyük doğu cemiyeti: platon’un mağarasından ankara palas oteli’ne”.

Derginin “Politbüro” başlıklı bölümünde ise İzzet Yasar, 2010 kuşağı, Salgın şartları ve aşı olmak, Türk şiirinde 1930 kuşağı, Fantastik, Murat Çelik’in “Bir Şey Bitsin Bir şey Başlamasa da Olur” kitabı, Can Acer’in “Demirin Demiri Kesme Sesi” kitabı, Mehmet İşten’in “Taşın Fazlalığı Yoktur” kitabı, Ketebe Yayınları’nın “Yeryüzü Şiirleri” serisi ve Ezra Pound’un “Hugh Selwyn Mauberley” kitabı etrafında değiniler ve eleştiriler yer alıyor. Politbüro’da Salim Nacar 2010 kuşağı tartışmalarını ele alırken “Hece'nin -editöryal değişiklikler sayesinde- kısa süreli de olsa 2010'lara yetişme gayreti, yerini kısa sürede 90 doğumluların kasaba romantizmine bı­raktı. Keza Dergah'ta da öyle, ama biraz da köylüsü.” diyor.

Yayın yönetmenliğini Muhammed Sarı’nın üstlendiği, yayın kurulunda Dursun Göksu, Musa Günerigök, Salim Nacar ve Mehmet Raşit Küçükkürtül’ün yer aldığı Kaygusuz’un yeni sayısının önsözünde Salim Nacar şu satırlar yer vermiş:

“Ce­hennemden Çıkan Çılgın Türk” vakası denebilir belki Kaygusuz için, belki bugün 30 ile 40 yaşlar arasında, İslamlık, Türklük ve Şiir meselelerini her an cehennemden bir sarahate çıkacakmış duygu­suyla yaşayan ve anlamak isteyen kimselerin muaşakası, karşılıksız aşk’ıdır da Kaygusuz.

Şiir

Bendedir – Dursun Göksu

Daha Bu Kaçıncı Yaşamayı Deniyorlar Onunla – Musa Günerigök

Bauhaus Kûfî – Muhammed Sarı

Ertelenmiş Bir Panayırın Davetlileri - Ufuk Akbal

Karar Ağaçları (Karar ııı) – Merve Yaylacık

Bidayet - Yusuf Aydın

Konum: Eski İstasyon Amirliği – Salim Nacar

Haliç Boyunca – Musa Günerigök

Ziller - Salim Nacar

Bütün Şiirler İçin Sondeyiş - Muhammed Sarı

Poetika

Okurunu Arayan Şiir - Musa Günerigök

Siyasi Bilinç, Kültürel Birikim, Tarih Şuuru - Ayşenur Alper

Büyük Doğu Cemiyeti: Platon’un

Mağarasından Ankara Palas Oteli’ne - Mehmet Raşit Küçükkürtül

Şiiri Ayakta Tutan İç Düzen - III

-farklılık ilkesi / fikir ve imge / umut ilkesi - Salim Nacar

Manipülasyon ile Yok Sayma

Arasında Ümmeti Konuşmak - Salih Karaduman

Politbüro

Uşakların Kibri, Kâhyaların Hıncı, Ruhbanların Tasallutu - Muhammed Sarı

Ot Bitirmeyen Otuzlar - Muhammed Sarı

Fantastik, Kahraman, Gerçeklik – Muhammed Sarı

Bir Şey Bitsin Bir Şey Başlamasa da Olur - Muhammed Sarı

Demirin Demiri Kesme Sesi - Muhammed Sarı

2010 Kuşağı Derler Bize - Salim Nacar

Taşın Fazlalığı Yoktur - Salim Nacar

Yeryüyü Şiirleri - Salim Nacar

İzzet Yasar'ın Son Günleri - Dursun Göksu

İletişim Bilgileri

kaygusuzsiir@gmail.com

kaygusuzsiirvefikirdergisi.wordpress.com

14. Sayı Bilgileri

Ağustos – Eylül 2021

64 sy.

Karton Kapak

16 x 24 cm