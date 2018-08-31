Kayıp Rıhtım Aylık Öykü Seçkisi’nin 110. Sayısında “Dakti

Kayıp Rıhtım Aylık Öykü Seçkisi’nin 110. Sayısında “Daktilo Öyküleri” Var!

Kayıp Rıhtım Aylık Öykü Seçkisi’nin 110. Sayısında “Daktilo Öyküleri” Var!

31.08.2018 - Alıntı
Kayıp Rıhtım Aylık Öykü Seçkisi’nin 110. Sayısında “Daktilo Öyküleri” Var!

Geçtiğimiz ay “MAHŞERİN DÖRT ATLISI”nı konuk eden Kayıp Rıhtım Aylık Öykü Seçkisi Ağustos 2018 tarihli 110. sayısında “DAKTİLO” temasıyla okurlarının karşısına çıktı.

Her ay farklı temada yazılan fantastik, bilimkurgu, steam-punk, korku-gerilim, polisiye gibi alt türlerde kaleme alınmış öyküleri sayfalarında ağırlayan Seçki’de yine birbirinden güzel hikâyeler yer aldı.

Kayıp Rıhtım Aylık Öykü Seçkisi'nde uçuşan tuşların sesi kulakları sağır ediyor.

Temanın illüstrasyonu Seren Şapcılar tarafından hazırlandı.

W: https://oykuseckisi.com/sayi-110-daktilo-oykuleri/

F: http://www.facebook.com/oykuseckisi

T: http://www.twitter.com/oykuseckisi

Ağustos ayının teması ise “KAF DAĞI” olarak duyuruldu. Bu temadaki öykülerinizi 15 Eylül 2018’e kadar oykuseckisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Alıntı - 31.08.2018
Etiketler : Dergi kayıp rıhtım öykü

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MAVİ YEŞİL DERGİSİ 113. SAYISINDA
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