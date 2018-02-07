Kayıp Rıhtım’da 2017’nin EN’leri Belli Oldu!

Kayıp Rıhtım’ın artık gelenekselleşmeye başlamış okur anketlerinde 2017 yılının favorileri belli oldu.

1899 kişinin katılımıyla tamamlanan Kayıp Rıhtım Okur Ödülleri’nde 34 kategoride oy kullanıldı. Edebiyattan sinemaya, televizyondan fanzinlere; oldukça detaylı bir şekilde hazırlanan anketlerin sonuçları 3 Şubat’ta Kadıköy Penguen Kültür’deki Kayıp Rıhtım’ın 10. Yıl Buluşması’nda canlı olarak duyuruldu.

Sonuçlara hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşmanız mümkün:

https://kayiprihtim.com/kayip-rihtim/2017-yilin-enleri-oylamasinda-kazananlar-belli-oldu/

Buluşmanın ardından, geçtiğimiz ocak ayının başından beri devam etmekte olan 10. Yıl Şenlikleri de böylece nihayete ermiş oldu.

Kayıp Rıhtım | Edebiyatta Kaybolanlara