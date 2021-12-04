İlk basımı 1937'de yapılan Napoleon Hill'in Düşün ve Zengin Ol kitabı o zamandan bugüne milyonlarca kişinin hayatını değiştirmiştir. Yayıncılık tarihinin en çok basılan ve okunan kitapları arasında yer alan bu kitabın yayımlanmayan iki bölümünün olduğunu söyleyen Monica Main, bu sırrı aydınlatmak ve kayıp bölümleri yayımlamak üzere elinizdeki kitabı kaleme aldı. 1930'ların dünyasında yayımlanması sakıncalı bulunan bu bölümlerin de eklenmesiyle birlikte artık bu efsanevi kitap eksiksiz hale geliyor.

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Napoleon Hill'in Düşün ve Zengin Ol kitabının kayıp bölümlerini

size ulaştırabildiğim için onur duyuyorum. Bu kitaptaki sırları uygulamaya başladığınızda sizin komutanızda olacak sihirli, yepyeni geleceğiniz için de özellikle heyecanlıyım. Sihirli bir yolculuğa çıktığınızı biliyorum!

–Monica Main

Bu kitap büyük olasılıkla okuyacağınız kitapların en önemlisi olacak; çünkü Napoleon Hill'in bilgeliğinin özünü, 21. yüzyıldaki gelişmelere uygun bir şekilde aktarıyor. 1937'deki ilk basım esnasında yayımlanmayan "İki Kayıp Bölümün" eklenmesiyle, Düşün ve Zengin Ol'un eksiksiz baskısına sahip olacaksınız.

–Bob Proctor

Kayıp Sır

Monica Main

Kuraldışı Yayınları