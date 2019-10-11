KAYSERİ KİTAP FUARI BAŞLADI

Üçüncüsü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, bugün başladı.

İlk yıl önce 582 bin, geçen yıl ise 672 bin kişinin ziyaret ettiği Kayseri Kitap Fuarı’nın 3’üncüsü için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kitap Fuarı, 11-20 Ekim tarihleri arasında kitapseverleri Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde buluşturacak.

Kitap Fuarı süresinde her gün saat 13.00 ile 18.00 arasında önemli yazarların söyleşi ve imza günleri gerçekleştirilecek. Kitap Fuarı’na bu yıl aralarında İlber Ortaylı, Beşir Ayvazoğlu, Şükrü Erbaş, Bülent Parlak, Atakan Yavuz, Şermin Yaşar, Turan Karataş, Emrah Safa Gürkan, Hakan Günday, Hasan Ali Toptaş, Ahmet Ümit, Hayati İnanç, Zeynep Sevde Paksu gibi yazar ve şair katılacak.