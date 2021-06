Kendini Erteleme, Mutluluğu Yakala

Kıbrıs doğumlu Bülent Gardiyanoğlu ilk, orta ve lise öğrenimini Kıbrıs'ta tamamlamıştır. İstanbul Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Ana Bilim Sanat Dalı Bölümü’nü internete bağlanabilen buzdolabı projesi ile tamamlamıştır. Hayatında yaşadığı iniş çıkışlar ve sıkıntılı dönemlerden sonra bunları neden yaşadığını araştırmak ve kendini bulmak için çeşitli kişisel gelişim eğitimleri almıştır. Aldığı eğitimleri hayatına uyguladıkça değişimleri fark etmiş ve kendi geliştirdiği teknikleri çevresindeki insanlar ile paylaşmaya başlamıştır. İki yüzden fazla canlı yayına katılmış, binlerce kişi ile bire bir seanslar yapmış ve iki yüz binden fazla kişiye uluslararası birçok ülkede seminerler vermiştir.

Yazar, dokuzuncu kitabı Kendini Ertelemekten Vazgeç isimli kitabında bütün pişmanlıkların temelinde erteleme güdüsü yaptığını vurgulamaktadır. Sevmeyi, anlamayı, büyümeyi, gelişmeyi, hayalleri ve tekâmülü erteleme hilesinden kurtulmanın çözüm yollarını ve önerilerini okuyucusuna sunmaktadır.

Bireysel olarak dengede kalmanın ve kendi huzurumuzu korumanın önemine değinirken bu farkındalığa ulaşıp akışa teslim olmak ve üretmenin güzelliğini fark etmekle mutluluğa ulaşılabileceğini ifade etmektedir. "Kendini ertelememenin sırrı basittir: olacağa hazır olun ve olumsuz düşüncelerin üstünüze yapışıp kalmasına izin vermeyin."(s.63). Yazar, erteleme alışkanlığına vesvesenin de sebep olduğunu ve bu vesvese kaynakları ve çözümleri hakkında da bilgiler vermektedir. Geçmişte affedemediğiniz kişi ve olayları affetmek gerekir. Gelecek endişesi ve kaygıların çözümü için tevekkülü artırmamız gerekir. Kendimize değer vermeyip, erteleyip hep başkaları için yaşamak yerine başkalarına verdiğimiz değer kadar kendimize de değer vermemiz gerekir. Yaşam amacımızı bulabilmeye niyet edip gayret etmemizin de önemini vurgulamaktadır. Gardiyanoğlu, insanın niyet ederse ve nasibinde varsa onun için yollar açılacağını ve canınızı sıkan bir şey olduysa önce şunu hatırlamamız gerektiğini vurgulamaktadır: "Siz çağırdığınız için oldu" Buna örnek olarak Hz. Yusuf Peygamber'in öyküsünü hatırlatmaktadır. "Münafıklar arasında olmaktansa zindanın daha hayırlı olduğunu söyledi ve bu nedenle zindana koyuldu. Bu yüzden ne söylediğinize, ne dilediğinize ne çağırdığınıza hep dikkat edin. Her dilek, her temenni, her iddia bir kontrattır (s.81). Zihne gelen vesvese ve iyiliğin sesini ayırmanın kolay olmadığını ama mümkün olduğunu belirten yazar içimizdeki ilahi sesin genelde ilk konuşan ama kısa olan olduğunu belirtmektedir. Bunu bilimsel çalışmalardaki " Ockham’ın Usturası" prensibine benzetmektedir. "Bu prensip her şeyin eşit olduğu durumda en basit açıklama en doğrusudur şeklinde özetlenebilir. Yani ilk aklınıza gelen genellikle en doğrusudur. İlk duyduğunuz ses, genelde iyinin sesidir." (s.98)

Yazar, Kendini Ertelemekten Vazgeç adlı kitabına nefes çalışmalarını da eklemiş okuyucuyu rahatlatma egzersizleri de sunmuştur. Akıcı, farkındalık yaratan, ertelemekten kurtulmanın çözüm önerileri ile kitap okunmaya değer keyifli okumalar.

Kendini Ertelemekten Vazgeç

Bülent Gardiyanoğlu

Destek Yayınları

246 Sayfa