Kertenkele Edebiyat Ve Düşünce Dergisinin 34. Sayısı Çıktı

Kertenkele edebiyat ve düşünce dergisi üçüncü döneminde 34. sayısıyla okuru selamlıyor. 1999-2005 arası birinci döneminde 7 sayı çıkan Kertenkele, ikinci dönemini Haziran 2005 tarihi (7. Sayı) ile Ocak-Nisan 2016 (33. Sayı) tarihleri arasında çıkan sayılarıyla bütünledi. Yeni dönemde Millet tabiatlı ve Millet mektepli yürüyüşüne mahrecindeki Millet eksenli söylemlerini de keskinleştirerek sürdürmenin azmiyle yoluna yeni yazarlar katarak devam ediyor.

Kapağına Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafını ve yalnızlığını taşıyan Kertenkele, yeni dönemde 34. sayısında da Türkiye’den yana olan tavrını belirginleştiriyor.

İlk sayfada okuru karşılayan İnşirah suresi ile birlikte derginin mutat olduğu üzere ‘içsöz’lerine muhatap oluyoruz. Muammer Yavaş, bir sorumluluğun gereği olarak yazdığı bu içsöz’lerde ‘muhalefet kültürü’, ‘Yeni Türk Edebiyatının imkanları’, ‘Anarşizm’, ‘Necip Fazıl’ın misyonu’, ‘Millet olmak ve itaat dikkati’, ‘edebiyat ortamı ve Kertenkele’nin kuruluş gerekçesi’, ‘milletin tarafında yer alan bir edebiyatın mevzilenmesi’ gibi hem güncele hem de Türk edebiyatının kendi iç sorunlarına dair söz alıp bir imkan ve değer araştırması yapıyor, önerilerde bulunuyor, itirazlarını getiriyor, bir nevi derginin durduğu yerin de netlikle kavranmasına katkı sunuyor, yorum geliştiriyor.

Dergide Sezai Karakoç’un bir şiir tercümesi yer alıyor: Ebu’l Bekâ Sâlih Bin Şerîf, Endülüs’e Ağıt adlı bu şiir vatan ve millet sevgisini duyurması bakımından Kertenkele’nin durduğu yer olarak da birbiriyle örtüşüyor.

Ali Celep “Masal” şiiriyle, Muammer Yavaş “Şairin Öyküsü” ve “Söz Sırası Gelince”, Murat Şahin “Taş Duvarlar Üstünde”, Ahmet Çiçek “Yeniden Bir Dipnot”, Orhan Tepebaş “Tunçtan Selam”, Murat Tuzcu “Yaşamak Zamanı Şimdi”, Abdurrahman Ekinci “Vuku Bulmak”, Musa Kamil Ağra “Seniha” adlı şiirleriyle yer alan isimler.

Kertenkele’de şiirleriyle katkı sunan şairler sıklıkla başka bir dergide görünmeyen, yalnızca dergide şiir yayınlayan, yer alan isimlerden oluşuyor.

Hikayede Adnan Duran, hemen her sayı dergide öyküleriyle yer alan isimlerden.

Şermin Hüküm, Sezai Karakoç’un düşünce metinlerinin çözümlemeye devam ediyor: Bu kez kaleminin uğradığı eser Karakoç’un “İnsanlığın Dirilişi” kitabı.

Orhan Tepebaş, dergide Ülkücüleri çocukluk anıları ve kendini yetiştirme süreciyle birlikte ele alıyor.

Kertenkele’ye düşünce metinleriyle değer katan bir diğer yazı Halil Yavaş imzalı: “Avrupa’nın Oluşumu-1”

Derginin düşünce birikimine katkı sağlayan bir yazı “Maturidilik”, Mustafa Özdemir imzasını taşıyor.

Murat Şahin deneme formunda “Mektup” adlı metniyle yer alıyor dergide.

Kertenkele’nin bu sayısında iki kitap değerlendirme yazısı var: Şermin Hüküm, Muhammet Hüküm’ün İthaki Yayınlarından çıkan “Şair-Sosyolog Kemal Tahir” adlı inceleme araştırma kitabını değerlendiriyor.

Mustafa Nurullah Celep, Ömer Faruk Adıyan’ın Artos Yayınlarından çıkan “Kur’an Yağmurunda Islanmak” adlı deneme kitabı üzerine bir yazıyla yer alıyor dergide.

Kertenkele’nin edebi eleştiri yükünü Ali Celep omuzluyor: “Sezai Karakoç’un Şiiri Üzerine Konuşmalar”. Bu yazılar, titiz bir işçilikle Sezai Karakoç’un ‘Gündoğmadan’ adlı toplu eserinden tek şiir çözümlemeleriyle sekizinci kez okurun karşısına çıkıyor.

Ali Celep, derginin kurucularından Merhum Muhammet Eroğlu’nun şiirlerine de ciddi bir kalp ve dikkatle eğilmeyi ihmal etmiyor. Ali Celep bu yazılarıyla da bir “vefa örneği” sergiliyor.

Ali Celep’in “Şiir İşleri” adını verdiği tek şiir incelemeleri onuncu kez okura merhaba diyor. Oldukça hacimli bir toplama erişen “Şiir İşleri” ve bununla birlikte İlk Kitap Eleştirileri şairin eleştiri sanatına gösterdiği hürmetin, hizmetin ve inceliğin boyutlarını göstermesi bakımından öğreticidir. “Şiir İşleri-10” da eleştirmenin gözlüğüne takılan şairler ise Mustafa İjaz ve Fatih Bedir Köker.

Velhasılı kelam Kertenkele çalışıyor, şair çalışıyor, yazar çalışıyor, eleştirmen çalışıyor. Milletin tarafında duran güzide vasıfları ve artık klasikleşmiş özgün tasarımıyla edebiyat-düşünce ve eleştiri dağarcığına yeni özler ekmenin telaşıyla çalışıyor. Bu topraklara ve bu topraklarda yeni başaklarla gövermenin ruhu genişleten ebedi nefesiyle edeblice çalışıyor. Sözü ayağa düşürmeden edebiyat yapmanın önemine inanarak okura, yeni yayın döneminin 34. sayısında dolu, yoğun ve didinerek çalışılmış bir içerik armağan ediyor.

Verimli, üretken okumalar dileriz.

Kertenkele iletişim: kertenkeleedebiyatdergisi@gmail.com

Tel: 0505 573 32 71-Muammer Yavaş

0507 306 83 10 – Muammer Özgen