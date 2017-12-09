Kervan Yolda Düzülür: Türk işi proje yönetimi

ıldız Tilbe “Çabuk olalım aşkım!” derken, aslında bir ulusun haleti ruhiyesini dile getirmiş. Kabul etmemiz lazım, konu ne olursa olsun biraz aceleci bir milletiz. Sabretmekte zorlanıyoruz. Kırmızı ışıkta beklerken yeşil ışık daha ufukta görünmeden kornaya asılıp öndekini acele etmesi için taciz ederiz. Sıraya girip beklemekten hiç haz etmeyiz, işimiz hep aceledir çünkü. Konu proje yönetimi olunca da pek farklı değiliz. Projeye başlamak için de sabırsızlanıp, bir an önce yola koyulmak istiyoruz. Projeye başlamadan önce kapsamlı planlar hazırlamayı pek sevmiyoruz. Kervan gerekiyorsa yolda dizilir nasıl olsa. Peki, neden bir işe başlarken neden “hele bir başlayalım da gerisini bir şekilde hallederiz” deme eğilimindeyiz? Türkiye’de işleri ve projeleri yönetirken diğer ülkelere kıyasla neleri farklı yapıyoruz? Peki ya bu farkların sebebi ne? “Kervan Yolda Düzülür” işte tüm bu sorulara yanıt veren keyifli bir kitap. Türk işi proje yönetiminin manifestosunu gerçek hayattan anlaşılır örneklerle ve rahat okunan bir dille anlatıyor. Üstelik dünyanın önde gelen yöntemlerinden yola çıkarak projeleri daha iyi yönetebilmek için pratik, uygulanabilir tavsiyeler de veriyor. Profesör Acar Baltaş, Bosch CEO’su Steve Young, Türk Telekom CEO’su Paul Doany gibi deneyimli yöneticilerin de yorumlarıyla birlikte…

Mahir Çipil

Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan ve iş idaresi yüksek lisansı (MBA) eğitimini ABD'de Cornell University ve İngiltere’de London Business School’da yapan Çipil; Ray Sigorta’da Pazarlama Direktörü (CMO) olarak görev yapıyor.

Kariyerine 2000 yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nda başlayan Mahir Çipil, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Çipil, Müsteşarlık’ta sigorta şirketlerinin regülasyon işlemleri, mevzuat düzenlemeleri, DASK ve TRAMER yapılarının kurulması ve stratejik planlama başta olmak üzere çeşitli çalışmaların yönetiminde yer aldı. 2010 yılında Groupama Sigorta ve Groupama Emeklilik şirketlerinde Strateji ve Proje Yönetimi'nden sorumlu yönetici olarak; hasar, teknik ve tahsilat işlemlerinin merkezileştirilmesi ve operasyonel süreçlerin yeniden yapılandırılması gibi değişim yönetimi projelerinden sorumlu oldu.

2013 yılında Proje Yönetimi ve Organizasyon Koordinatörü olarak Zurich Sigorta'ya katılan Mahir Çipil, bankasürans entegrasyonu ve stratejik satın alma projelerinde yer aldıktan sonra bu görevine ilaveten Haziran 2013 itibariyle Pazarlama Koordinatörü (CMO) görevine ve İcra Kurulu Üyeliği’ne atandı. Marka konumlaması, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yapılandırılması, dijital kanal stratejisinin oluşturulması ve ürün optimizasyonu gibi çalışmaları yönetti. 2015 yılından itibaren ise pazarlama sorumluluklarına ilave olarak Hasar Koordinatörü olarak tüm hasar fonksiyonlarından sorumlu oldu.

Bugüne kadar çeşitli üniversitelerde ve kuruluşlarda pazarlamanın temelleri, dijital pazarlama, proje yönetimi ve risk yönetimi gibi konularda eğitim veren Mahir Çipil'in, risk yönetimi ve sigortacılık konularında yayımlanmış dört kitabı bulunuyor.