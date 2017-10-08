Ketebe-Piyan Dergisi 5. Sayı Yayımlandı

Ketebe-Piyan Dergisi Eylül-Ekim 2017 Tarihli 5.Sayısı İle Tüm Edebiyatseverlerle Buluştu. Piyan Tarafındaki Neşet Ertaş Kapağı İle Üstadın Ölüm Yıldönümünde Kendisini Bizlere Hatırlatırken Birkaç Metinde Okuma Fırsatı Sunuyor.

Bu Sayının Piyan Kısmında: Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Ali Öncel ‘Bozkırın “Garip” Tezenesi’ Yazısı İle Bizlere Neşet Ertaş ‘I Tekrardan Hatırlatıyor. ‘Bir “Garip” İnsan’ Yazısı İle De Halil Köksal Neşet Ertaş’a Değiniyor.

Bu Sayının Röportaj Bölümünde İse Müzikseverler İçin Keyifli Bir Bölüm Olan ‘An’dan İçeru İle Sohbet’ Yazısı İle Seda Dönmez Bizleri Karşılıyor.

‘Geleneğin Tohumları: Koyun Atlatma’ İle Furkan Karabacak, ‘O Çiçekli Balkon’ İle Melike Ardıç, ‘Zaman Değirmeni’ İle Yusuf Can Çakır,’ Renkli Sohbet’ İle Fatma Yavuz, ‘Çocuk Yarası’ İle Onur Kovacı, ’Efulim’ İle Ceyda Eker Piyan Bölümünde Karşılaşacağımız Diğer İsimler.

Kitap Tahlilinde ‘Tutunamayanlar’ İle Halil Öz, Tarihi Şahsiyet Meraklıları İçin; ‘Kaplumbağa Terbiyecisi: Osman Hamdi Bey’ İle Bedirhan Öner Bizleri Karşılıyor.

Bu Sayının Şairleri İse; ‘Kristof Albya’ İle Doğaç Çerez, ‘Tükeniyoruz Kitap Bey ‘ Nasır Kurşun, ‘Revâ’ İle Abdülkadir Çakıl, ‘ O Çocuklar’ İle Hacer Özyanıklıoğlu,’ Buluşma’ İle Mehmet Kavak, ‘Gökyüzü Tadında’ İle Hülya Bulut, ‘Şarktan Garba Mektup’ Mücahit Çelik, ‘Bilerek Kayboluyorum’ İle Zeynep Biçer, ‘Sene 1917’ Ramazan Teker, ‘Uzaklaşan İnsanlığımıza Dair’ İle Merve Terzi, ‘Terapinin Orta Yeri’ İle Büşra Doğan

Bu Sayının Ketebe Bölümünde İse; Emine Bilge Ünsal Giriş Yazısı İle, ‘Atlar Dost, Arabalar İmaj’ Kapak Yazısı İle Mehmet Ali Öner, ‘Seyircisiz Kelimeler’ İle Suavi Kemal Yazgıç,’Yazartesi’ Şiiri İle Hüseyin Rahmi Göktaş Bizlere Keyifli Bir Okuma Vaat Ediyor.

‘Keşke’k’ İle Onur Uzun, ‘ Gebertirim Seni Çocuk’ İle İsmail Yörüt, ‘Bir Delinin Notları’ Büşra Şahin, ‘Söz ‘ İle Sümeyye Çetintaş, ‘ Mirat’ İle Ebru Sucu, ‘Kukla’ İle Gülden Kır, ‘Münferit’ İle Saliha Güngör,’ İnsanı Anlamak’ İle Fatma Nur Kayıkçı, ‘Obskürantizm’ İle Tayfun Türk, ‘Eksik Kalan Son Mesele’ Fazilet Birlik,’Aynanın Sırrı ‘ İle Beyhan Çelik Dergiye Katkıda Bulunan Diğer İsimler. ‘Men Ve Başkalar’ Çevirisi İle Seyfettin Erşahin Yer Alıyor.

Tüm Okuyuculara Keyifli Okumalar Dileğiyle…