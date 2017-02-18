Edebiyat dergileri arasına bir yenisi daha eklendi: KETEBE-PİYAN. Popüler kültürden uzak edebiyat, kültür ve sanat dergilerinin eksikliğini fark eden gençlerin çıkardığı Ketebe-Piyan dergisi yayın hayatına başladı. İşte bu yüzdendir ki Ketebe-Piyan’da karşınıza genellikle genç yaşamlar çıkacak. Bu dergide en önemli gaye okurların diğer dergilerde farkına vardıkları yanlışlıkları ve eksiklikleri gidermek.

Ketebe-Piyan izlediği yayın politikası ve samimiyetinden dolayı, ilk sayısı ile yayın hayatına adım atar atmaz büyük bir okur kitlesine ulaştı. Bu dergide gençlerin kaleme aldıkları şiirler ve öykülerle birlikte birbirinden farklı dizi, film, kitap, kültürel etkinlik tanıtımlarına ve eleştiri yazılarına da ulaşabilirsiniz.

Genel yayın yönetmenliğini Abdurrahman Ali Öncel in yaptığı Ketebe-Piyan Dergisi, 2 ayda bir yayımlanacak.

“Kimdir Ketebe Piyan?” sorusuna A. Ali Öncel şöyle cevap veriyor:

“Biraz piyan, biraz da ketebeyiz. Sosyal olaylardan kopamayan, toprağını seven piyan gibi. Piyan, ömrünün son demlerini yaşayan endemik bir bitki. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de sokakta oynayan son nesil olarak tanımlanan 90’lar jenerasyonu olarak tükenmeye yüz tutmuş samimiyetimizi vurgulamak istedik. Lakin bir yanımız hep “Ketebe”ydi, yani edebiyattı. Bu sebeple bizim dergimizde “ketebe” de olmalıydı “piyan” da. Ama asıl çıkış gayemiz insanların yüzünde biraz olsun tebessüm bırakabilmek.”

Sizler de Ketebe-Piyan dergisini sosyal medya hesaplarında takip edebilir ve temin noktasında yetkililerle irtibata geçebilirsiniz.