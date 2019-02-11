Kısa ve Öz; Mitoloji 101

Mitoloji, bir din veya bir halkın kültüründe Tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikimini, bu efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp inceleyen ve sınıflandıran çalışmalar bütünüdür.

Mitolojiler zamanla, kullandığınız kelimelerden anlattığınız hikayelere kadar birçok alanda var olduğunu kanıtlamış ve bir şekilde hayatınızla bütünleşmeyi başarmış söylenceler bütünüdür.

Mitolojinin varlığı ve boyutu, yaşanmışlık ya da yaşanmamışlığı bir tarafa, insanın geçmişiyle kurduğu bağa yardımcı bir fonksiyon üstlenmesi nedeniyle çok önemli bir açığı kapatmaktadır.

Elimizdeki kitap Katheleen Sears tarafından kaleme alınmış ve Ekin Duru tarafından da dilimize aktarılmış bir eser. Say yayınlarının 101 serisinin Mitoloji ayağını oluşturan eser eski Yunan ve Roma mitolojisine bir giriş mahiyetinde kaleme alınmıştır.

Genel anlamda mitoloji konusunda bir merak oluşturma ve bunu zevkli, kısa bir format üzerinden yapma gayreti içinde olan eser, herkesin anlayabileceği bir dille yazılmıştır. Hikayeler kısa ve çok yorucu olmayan, ayrıntı içermeyenlerden seçilmiş olup, merak uyandırıcı bir şekilde başlıklar halinde oluşturulmuştur.

Yunan ve Romaya ait olan söylenceler, Y veya R harfi üzerinden okuyucuya aktarılarak, en azından okunan söylencenin hangi tarafa ait olduğu da bu şekilde belirtilmiştir. Bu şekilde mitolojinin iki farklı ayağı olan Roma ve Yunan mitolojik ayrımı yapılmıştır. Yine tanrı ve tanrıçaların iki mitolojik tarihteki farklılıkları da eserde yer almaktadır.

Eser ile Homeros'tan Heraklos'a, Odysseus'tan Poseidon'a, Zeus'tan Athena'ya, Afrodit’ten Hephaistos’a kadar birçok Tanrı veya Tanrıçanın hikayesine genel hatlarıyla vakıf olacak bir birikimi edinebiliyorsunuz.

Ayrıca birçok kahramanın kısa ve öz hikayelerine de göz atarak merak ettikleriniz üzerinde notlar alıp araştırma yapabilme imkanını da elde edebiliyorsunuz.

Eser öncelikle evrenin oluşmasını ele alarak insanın oluşuna kadar olan süreci mitoloji tarihine göre yansıtmaya çalışıyor. Bu süreçte yaşananların hikayemsi boyutuyla tanrıların ilişkilerini inceleyerek bir giriş sunuyor.

Sonrasında tanrıların birbiri ile ilişkileri, çocukları, kıskançlıkları, hırs ve çekişmeleri mitolojik eksende belirtilmeye çalışılıyor.

Yer altı dünyasından, gökyüzüne ve yeryüzündeki tanrılara kadar geniş bir yelpazede mitolojik tanrı ve tanrıçalar okurlara tanıtılmış oluyor.

Kitabın ortasında bazı tanrı ve tanrıçaların resimleri ise kitabı biraz daha ilgi çekici yapıyor. Buradan en azından tanımlanan tanrı ve tanrıçaların somut halini görme imkânı elde edebiliyorsunuz.

Mitolojiye biraz merakınız var ve çok ayrıntı içinde boğulmak istemiyorsanız, bu eser hem merakınızı gideriyor hem de genel hatlarıyla size eski Yunan ve Roma mitolojisinde kısa bir seyahat imkanı sunuyor.

Mitoloji 101

Kathleen Sears

Çeviren: Ekin Duru

Say Yayınları